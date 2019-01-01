Lucescu göreve dönmeye hazırlanıyor! "Santos'un teklifi çok ciddi"

A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu kendisine gelen ciddi teklifler olduğunu açıkladı.

Mircea Lucescu sahalara geri dönebilir.

A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu, ekibi Santos tarafından kendisine gelen teklifi doğruladı. Rumen teknik adam, Gazeta Sports'a yaptığı açıklamada gelen tekliflerin kendisini onurlandırdığını belirtirken, "Santos'un teklifi somut ve ciddi. Bu teklif beni onurlandırdı ancak evimden çok uzaktalar. Aramızdaki tek engel bu. Aynı zamanda eşim bu konuya uzaklıktan dolayı çok olumlu bakmıyor. Henüz bir karara varmadım. Yeni yıldan sonra kararımı vereceğim çünkü ilginç bazı teklifler de var" ifadelerini kullandı.

Son olarak A Milli Takım'da görev yapan Lucescu, kariyeri boyunca Corvinul Hunedoara, Romanya Milli Takımı, Dinamo Bükreş, Pisa, Brescia, Reggiana, Rapid Bükreş, , , Beşiktaş, Shaktar Donetsk ve takımlarını çalıştırdı.