Lucescu: Futbol camiası aldığının 5'te 1'ine razı olacak

Salgın sonrası hiçbir teknik adamın ve futbolcunun önceki kontratını alamayacağını söyleyen Lucescu, geleceğin altyapıda olduğunu söyledi.

Son olarak A Milli Takımımızın teknik direktörlüğünü üslenen Mircea Lucescu, salgın sorası futbol düzeninin tamamen değişeceğini söyledi.

Fanatik Gazetesinden Yalçın Uygun'a konuşan Lucescu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

"Zor şartlara adapte olmalılar"

"Bu salgın, tüm Dünya’ya ağır bir ‘ekonomik darbe’ vuracak. Hiçbirimizin hayatı, eskisi gibi olmayacak. Bu durum, ‘futbol dünyası’ için de öyle... Mesela futbolcular, teknik adamlar... Bu salgın sonrası oluşacak zor şartlara adapte olmalılar. Eskisi gibi ‘büyük kontratlar’ alamayacaklar. Belki aldıklarının 5’te birine razı olacaklar. Şimdiden bunlara hazırlıklı olsunlar...

"Yeni dönem, genç futbolcuların olacak"

"Koronavirüs tüm standartları alt üst ederken, bir kesime de büyük bir kapı açıyor. Yeni dönem, genç futbolcuların olacak. Kulüpler uzunca bir süre 'bol sıfırlı kontratları' veremeyeceği için, daha da hızlı bir şekilde altyapıya yönelecek. Bu görülmemiş kriz bitene kadar futbolu genç isimler sırtlayacak. Bu bakımdan kulüpler genç takımlarına gözü gibi bakmalılar."

"Biraz da boşverelim futbolu"

"Aslında biraz da boşverelim futbolu... Bakın, herşey sonunda sağlığa geliyor. Ben Bükreş’teyim, evimdeyim. Hiç dışarı çıkmıyorum. Kitap okuyorum bol bol... Gazetelerden, Dünya gündemini takip ediyorum. Futbolun ‘F’si bile yok hayatımda. Eski maçlarımı da izlemeyi hiç sevmem zaten! Anılarla yaşamaktan hazzetmem! İtalya, İspanya ve tüm Dünya’yı endişeyle takip ediyorum...

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