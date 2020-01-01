Lucescu fikrini değiştirdi: Dinamo Kiev’de kalıyor

Mircea Lucescu’nun menajeri Arcadie Zaporojanu, deneyimli teknik adamın bu hafta göreve başlayacağını duyurdu.

’da 12 yıl çalıştırdığı ’in ezeli rakibi Dinamo Kiev ile dört gün önce sözleşme imzalayan Mircea Lucescu’nun taraftar tepkisi nedeniyle istifa ettiği haberleri Romanya basınında yer almıştı.

Lucescu’nun yayınlanan istifa mektubunda “Ne yazık ki, Dinamo Kiev ile olası işbirliğinden vazgeçme kararı aldım. Surkis ailesine bana gösterdikleri güven ve yapılan davet için teşekkür ediyorum; ancak kulübün desteğe en ihtiyacı olduğu şu günlerde taraftarların düşmanca davranışları altında işimi yapamam. Hiçbir zaman korkak olmadım. Sporun içindeki meydan okumaları kabul ettim. Aralarında ezeli rekabet bulunan ve Beşiktaş; Dinamo Bükreş ve Rapid Bükreş gibi kulüpleri çalıştırdığım zamanlar da bunun bir kanıtı. Bu kulüpler beni çok hoş karşıladı, ben de karşılığında onlara kupalar kazandırdım” ifadeleri dikkat çekmişti.

Lucescu’nun menajeri Zaporojanu yaptığı açıklamada deneyimli teknik adamın kulüp başkanı Surkis ile görüştükten sonra bu kararından vazgeçtiğini söyledi.

Daha fazla takım

74 yaşındaki çalıştırıcının bu hafta Dinamo Kiev’de işbaşı yapacağını belirten Zaporojanu, “Lucescu kesin olarak Dinamo Kiev’de. O mektup kulübe cumartesi günü gönderildi. Başkan ile arasında kalması gerekiyordu. Medyaya nasıl sızdığını bilmiyoruz. Kulübün imajını zedelemek istemediği için böyle bir karar aldı. Başkan ve yöneticilerle görüştükten sonra kararını değiştirdi” diye konuştu.