Lucas Silva: Real Madrid'in yeni yıldız orta saha oyuncusundan Gremio ile Brezilya ikinci ligine

Bu yılın Mart ayında, Gremio orta saha oyuncusu Lucas Silva 'ya rakip Brezilya takımı Internacional'ın bir taraftarı tarafından bir cep telefonu fırlatıldı ve oyuncuya dikişler atıldı.

Silva, 3 maçta üçüncü golü kutlarken olaydan sonra Twitter'da, "Futbolumuzun bir başka üzücü bölümü. Bu son günlerde artmış gibi görünüyor" dedi.

Bu, bir zamanlar Real Madrid orta sahasında bir sonraki büyük oyuncu olarak görülen, ancak bunun yerine kendisini Brezilya ikinci liginde oynarken bulan Silva'nın zorlu kariyer yolundaki son tümsekti.

Gremio'ya Ocak 2020'de, Madrid'den ayrıldıktan dört ay sonra katıldı.

Silva, Twitter'da yaptığı açıklamada, "Brezilya ve dünya futbolunun bu harika takımının formasını giymekten büyük gurur ve memnuniyet duyuyorum." "Güveniniz için teşekkür ederim. Özverili olacağım ve sıkı çalışacağım."

Sıkı çalışma her zaman bir anlam ifade etmez ve Gremio'daki Silva için de durum böyle oldu. Takım, 2021'de küme düştü.

Silva, diğer büyük takımlar Cruzeiro ve Vasco da Gama'yı geçmek için takımını yönlendiriyor. Şimdi 29 yaşında, soyunma odasının liderleri arasında.

O, Real Madrid taraftarlarının hatırlayacağı iri gözlü harika çocuk.

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Her şey çok güzel başladı. 2014 yılında Brezilya'nın Serie A'sının en iyi orta saha oyuncusu seçildi ve Atlantik üzerinden Santiago Bernabeu'ya uzun bir yolculuk yaptı, bir rüya gerçek oldu.

"Gerçekten mutlu ve motive oldum. Real Madrid'e öğrenmek ve her şeyden önce takıma yardım etmek için geldim" dedi Silva.

"Kendimi iyi hissediyorum ve dünyanın en iyi kulübüne ait olan bu formayı onurlandırmaya hazırım. Çocukluğumdan beri Real Madrid'i severim. Şehirde olmaktan gerçekten çok mutluyum ve burada çok iyi yaşayacağımdan eminim.”

La Liga'daki ilk maçına Şubat 2015'te çıktı ve birkaç gün sonra Şampiyonlar Ligi'nde son 16'da Schalke'ye karşı 2-0'lık galibiyetin 90 dakikasında oynadı.

Silva, 2014-15 sezonunda daha fazla dakika almak için Marsilya'ya kiralandı - ve sorunlar başladı.

Marsilya'nın ilk 11'inde bir yer tutamadı ve Ocak ayında Anderlecht'e kiralanmayı reddeti.

2015-16 sezonundan önce Madrid'e döndü ama Sporting CP'ye kiralık verildi ama sağlık kontrollerinde düzensiz kalp ritmine sahip olduğu anlaşıldı.

Sadece Silva'nın transferi değil, tüm kariyeri askıya alındı. Alışılmadık kalp atışının uzun vadeli bir sorun olmadığının açıklanmasıyla oynamaya devam edebilecekti. Ancak Madrid'in ona A takım şansı vermeye ikna olmamasının sebepleri listesine ekledi.

Ocak 2017'de kiralık olarak Cruzeiro'ya döndü ve Madrid ile sözleşmesi feshedilmeden önce iki buçuk yıl orada kaldı. Brezilya devleri finansal bir çöküşün ortasındayken ve Silva'nın ayrılmasından birkaç ay sonra ilk kez Serie B'ye düştü.

Böylece Silva, Avrupa'da geçirdiği süre boyunca büyük ölçüde yanlış bir şey yapmadan, ancak bir iz bırakmış olarak ve olabileceklere dair yalnızca birkaç hüzünlü hatırayla eve döndüğünü buldu.

"Keşke Madrid'de daha fazla fırsatım olsaydı ama bu mümkün değildi. Yine de harika bir deneyimdi. Çok şey öğrendim ve sözleşmemin bitmesine sadece bir yıl kala ikimiz de anlaşmayı erken feshetmenin herkes için daha iyi olduğuna karar verdik," dedi Silva Eylül 2019'da Tuttomercatoweb'e.

"Geldiğimde Brezilya'nın en iyi genç orta saha oyuncusu olarak kabul edildim, bu yüzden doğal olarak Madrid ile farklı gitmesini bekliyordum, ancak hiçbir şeyden pişman değilim ve sadece bir sonraki fırsatı düşünmek istiyorum."

Silva, kendisini Gremio'da buldu. Sosyal medyasındaki fotoğraflar, onun mavi ve beyaz kulüp renklerinde bir davula vurduğunu, hayranlarıyla selfie yaptığını ve yakın zamanda kazanılan yerel turnuva Campeonato Gaucho'nun kupasıyla kutlama yaptığını gösteriyor. Son zamanlarda, kulüp için 100. maçını yaptı.

Olması gereken kariyer bu olmayabilir, ancak Gremio'nun Brezilya'nın en üst sıralarına çıkmasına yardım edebilir ve böyle boy göstermeye devam ederse, Silva Güney Amerika'nın en ünlü kulüplerinden birinde sevilen bir oyuncu olabilir.

Her şeyi hesaba kattığınızda, bu hiç de kötü bir kariyer değil.