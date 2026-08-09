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Abobakr El Mokadem

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Lucas Digne'nin kadroya katılmasının ardından: Saint-Germain yeni bir "acil transfer" için anlaşmaya vardı

Transfers
1. Lig
Paris Saint-Germain
L. Digne
Z. Suzuki
Fransa
Japonya

35 milyon euro karşılığında transfer

Bir basın raporu bugün pazar günü, Paris Saint-Germain'in Lucas Digne'in transferinin açıklanmasından saatler sonra yeni bir transfer konusunda anlaşmaya vardığını belirtti.

Paris Saint-Germain kulübü bugün pazar günü, Aston Villa'dan gelen 33 yaşındaki Fransız milli sol bek Lucas Digne ile 2029 yazına kadar uzanan 3 yıllık bir sözleşme imzaladığını resmen açıkladı. Değeri yaklaşık 7 milyon euro olarak tahmin edilen transferle oyuncu, ayrılmasından 10 yıl sonra Fransa'nın başkentine geri dönüyor ve Avrupa şampiyonunun bu yazki üçüncü transferi oluyor.

"Mundo Deportivo" gazetesine göre, Luis Enrique'nin futbol sisteminde kaleci mevkisi, Donnarumma'nın ayrılmasından sonra takımın hiç şüphesiz en zayıf noktası konumunda.

 Chevalier ile anlaşma sağlandı, ancak Fransız oyuncu beklentileri karşılayamadı ve iş, Safonov'un asıl kaleci olmasıyla sonuçlandı.

Kulüp şimdi yeni bir kaleci arıyor. Bununla birlikte, Rus kalecinin performansı göz önüne alındığında, onun ilk on birde kalabilecek durumda olduğunu ve gelecek herhangi bir yeni kalecinin mutlaka ilk tercih olmayacağını düşünüyorlar.

UEFA Süper Kupa
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Paris Saint-Germain
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AVL

Bu bağlamda, Dünya Kupası'nda Japonya'nın asıl kalecisi olan ve hâlihazırda Parma kulübünde oynayan Zion Suzuki, en ideal seçenek olarak görülüyor.

 23 yaşında olan oyuncu için transfer piyasası uzmanı Fabrizio Romano'ya göre, Paris ekibi onu 35 milyon euro karşılığında kadrosuna katmak için halihazırda bir anlaşmaya vardı.

 İşler planlandığı gibi giderse, transferin yakında tamamlanması bekleniyor; ancak şu soru gündemde kalmaya devam ediyor: Asıl kaleci mi olacak, yoksa Japon oyuncunun önce Avrupa kupalarında mücadele eden bir takımla deneyim mi kazanması gerekiyor?

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