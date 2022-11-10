Luca Toni: Dusan Vlahovic, Erling Haaland ile birlikte Avrupa futboluna damga vuracak
İtalyan futbolunda bir döneme damgasını vuran unutulmaz golcü Luca Toni, yolu bir dönem kendisinin de forma giydiği Fiorentina ve Juventus'tan geçen Dusan Vlahovic'in önümüzdeki yıllarda Erling Haaland ile birlikte dünya futbolunun en iyi golcüsü olacağını söyledi.
Toni, La Gazzetta dello Sport'a verdiği demeçte Juventus'un Sırp yıldızı bu nedenle mutlaka takımda tutması gerektiğinin altını çizdi.
Luca Toni ne söyledi?
"Vlahovic tartışılmaz bir yıldız. Genç, çok güçlü ve potansiyel olarak Erling Haaland ile birlikte geleceğin en iyi forvet oyuncusu.
Zaman zaman sakatlık problemleri yaşıyor olabilir ama ben Juventus yöneticisi olsaydım onu kesinlikle takımda tutardım çünkü her an gol atabilecek bir oyuncu.
Vlahovic'in kimsenin tavsiyesine ihtiyacı yok. O zaten kendini kanıtlamış bir oyuncu ve bu sezon gol atamasa bile sakinliğini koruyor"
Juventus'taki sözleşmesi Haziran 2026'da biten Vlahovic'in Manchester United'ın radarında olduğu biliniyor.
Juventus'un geçen sezonun devre arasında 82 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı 22 yaşındaki santrfor, sezonu toplamda 29 golle tamamlamıştı. Bu sezona da formda giren Vlahovic, şans bulduğu 15 maçta sekiz gol atmıştı.
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