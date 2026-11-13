Irak Milli Takımı, 2026 Basra Uluslararası Dörtlü Dostluk Turnuvası'ndaki serüvenine Lübnan karşısında hayal kırıklığı yaratan golsüz beraberlikle başladı. Basra Uluslararası Stadı'nda oynanan açılış maçı, Irak'tan güçlü bir başlangıç bekleyen büyük bir seyirci kitlesinin önünde gerçekleşti.

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FIFA'nın onayladığı uluslararası ara döneminde düzenlenen turnuvaya Irak, Lübnan, İran ve Filistin olmak üzere dört milli takım katılıyor; bu, Irak Milli Takımı için önümüzdeki zorlu karşılaşmalar öncesinde önemli bir sınav niteliğinde.

Irak Milli Takımı maça topa belirgin bir hâkimiyetle başladı ve ilk anlardan itibaren kendi temposunu dayatmaya çalıştı; Lübnan Milli Takımı ise ev sahibinin coşkusunu söndürmek amacıyla savunma organizasyonuna ve hızlı kontra ataklara dayandı.

Lübnan Milli Takımı erken bir gol kapmaya çok yaklaştı; Hüseyin Kaafrani etkileyici bir çalımın ardından Leonardo'ya tehlikeli bir orta gönderdi, Leonardo da topu Irak kalesine doğru sert bir şekilde vurdu, ancak top üst direğe çarparak kesin bir golü engelledi; bu, ilk yarının en tehlikeli pozisyonuydu.

Ardından Irak Milli Takımı dengesini yeniden buldu ve Zeydan İkbal, Marko Ferec ve Ahmed Yahya'nın hareketleriyle Lübnan kalesini sık sık tehdit etmeye başladı, ancak kaleci Mustafa Matar liderliğindeki Lübnan savunması tüm girişimleri bertaraf etmeyi başardı.

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Maçın başlamasından önce Irak Futbol Federasyonu, forvet Eymen Hüseyin'in yüzüncü uluslararası maçına ulaşması vesilesiyle onu onurlandırdı; bu etkileyici jest, stadyumdaki taraftarların alkışlarını topladı.

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İlk yarıda tehlikeli bir Irak pozisyonu yaşandı; Ahmed Yahya'dan gelen kusursuz bir orta, Eymen Hüseyin'in kafasına ulaştı, o da topu kaleye doğru vurdu, ancak Lübnanlı kaleci yerindeydi ve topu güvenle kontrol etti.

İlk yarı golsüz berabere sona erdikten sonra, Basra Stadı'ndaki elektrik kesintisi nedeniyle ikinci yarının başlangıcı bir süre gecikti; arıza giderildikten sonra oyuncular maçı tamamlamak üzere sahaya döndü.

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İkinci yarıda Irak Milli Takımı baskısını ve oyun üzerindeki hâkimiyetini sürdürdü; Lübnan Milli Takımı ise bölgesinde yoğunlaşarak kalesini gole kapatmaya çalıştı ve belirgin bir savunma geri çekilmesi sergiledi.

Irak Milli Takımı birçok net pozisyonu harcadı; en belirgini, bir ortanın İbrahim Bayış'a ulaşması ve onun topu havada vurmasıydı, ancak top direğin yanından geçti; ayrıca Zeydan İkbal sağ ayağıyla sert bir vuruş yaptı, o da kalenin yanından geçti; Irak topa sahip olmayı gole çeviremedi.

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Diğer tarafta Lübnan Milli Takımı hızlı bir kontra atakta galibiyet golünü kapmaya çok yaklaştı; Muhsin Münzir Irak kalecisiyle karşı karşıya kaldı, ancak şutu kalenin yanından geçti ve böylece Lübnan, maçın dengesini değiştirecek kesin bir golü kaçırdı.

Irak'ın girişimleri son anlara kadar sürdü; topa tam hâkimiyet, hem içeriden hem de kanatlardan denemeler vardı, ancak Lübnan'ın direnci ve sağlam savunma organizasyonu sonucun değişmesini engelledi ve maç golsüz berabere sona erdi.

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Maçın son anlarında, herkes Irak Milli Takımı'nın üç puanı garantileme yolunda olduğunu düşünürken, Yunus Mahmud maçın en tehlikeli topunda Lübnanlı kaleci Mustafa Matar ile karşı karşıya kaldı, ancak kaleci olağanüstü bir performansla topu ayaklarıyla önledi ve İki Nehir Aslanları'nı kesin bir galibiyet golünden mahrum bırakarak Lübnan'a Basra turnuvasının açılışında değerli bir puan kazandırdı.

Bu sonuçla her iki milli takım da turnuvanın açılışında birer puan topladı; böylece grup liderliği mücadelesi önümüzdeki haftalarda açık kalırken, Irak Milli Takımı kendi sahasında ve kendi taraftarları önünde düzenlenen turnuvanın şampiyonluğu için yarışmak istiyorsa hücum etkinliğini artırmak zorunda kalacak.