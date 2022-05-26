Lovro Zvonarek: Bayern Münih'in yeni genç transferi, bir sonraki Modric olmaya aday

17 yaşındaki hücumcu orta saha oyuncusu, bu yaz Avrupa'nın en büyük takımlarından birine katılacak.

Hırvatistan, 2022 Dünya Kupası'na bir önceki turnuvadan tamamen farklı bir takımla katılacak.

Ivan Rakitic, Mario Mandzukic ve Danijel Subasic gibiler veda etti. Luka Modric, Ivan Perisic ve Mateo Kovacic takımda yer almasına rağmen ciddi anlamda değişiklik yaşanıyor.

Tüm gözler son yıllarda Dinamo Zagreb'deydi ve Hırvatistan'ın en başarılı kulübü, genellikle ünlü akademisi aracılığıyla ülkenin en yetenekli genç oyuncularını yetiştirmekle ünlendi.

Chelsea'nin hedefi Josko Gvardiol, Josip Brekalo ve Borna Sosa kesinlikle bu tanıma uyuyor. Muhtemelen önümüzdeki yıllarda milli takımın temel oyuncuları olacaklar. Ancak potansiyel olarak elit Hırvat futbolcuları yetiştiren artık sadece Dinamo değil.

Belki de şu anda en iyi genç, Slaven Belupo'nun ofansif orta saha oyuncusu Lovro Zvonarek. Anavatanında son kulüp maçını oynamış olabilir.

Bayern Münih, 2021 yazında onu transfer ederken 2 milyon euro ödedi.

Bayern, Zvonarek'in ilk tam sezonunda kaydettiği ilerlemeden heyecan duyuyor. Küçük sakatlık sorunlarına rağmen Zoran Zekic'in kadrosunun bir parçası haline gelmesi bekleniyor.

17 yaşındaki oyuncu o kadar etkileyiciydi ki, kaptanlık bile ona verildi.

Slaven antrenörü Zekic GOAL'e "Ona eğlence olsun diye vermedim - o hak etti" diyor ve ekliyor: "İnanılmaz bir ilerleme kaydetti.

Lovro'dan önce kaptan olan 35 yaşındaki Goran Paracki ile konuştum. Lovro için doğru zaman olduğunu düşündüğümü, pazu bandını takması gerektiğini, çünkü bunu hak ettiğini söyledim. Bunun harika bir fikir olduğunu söyledi. Bu yeterliydi."

Zvonarek'in 11 yaşından beri üyesi olduğu kulübe liderlik etmesi de bir rekor oldu.

16 yaş 351 günlük genç oyuncu, daha önce Brentford defans oyuncusu Kristoffer Ajer'in Norveç'teki IK Start'taki zamanından elde ettiği rekoru kırarak, Avrupa takımlarından birine kaptanlık eden en genç oyuncu oldu.

Ancak Zvonarek, kısa profesyonel kariyerinde ilk kez tarih yazmıyor.

Slaven formasıyla ikinci maçında NK Varazdin karşısında en üst ligde kalmalarını sağlayan golü attı.

16. doğum gününden sadece iki hafta sonra, eski Barcelona ve AC Milan oyuncusu Alen Halilovic'in rekorunu kırarak lig tarihinin en genç golcüsü oldu.

8 Mayıs'ta sadece 17 yaşına girmesine rağmen, 2021-22'de düşüşten kıl payı kurtulan bir takımda önemli bir katkı sağladı.

Zvonarek'ten 22 yaş büyük 39 yaşındaki gol kralı Ivan Krstanovic ile ortaklık kurma şekli özellikle etkileyiciydi.

Sportske Novosti'ye verdiği demeçte, "Rahat hissediyorum. Soyunma odasında kendimi hiç genç hissetmiyorum. Yaş farklılıkları ortaya çıkmıyor ve biz iyi bir grubuz."

Açıkçası, bunu daha yüksek bir seviyeye çıkaracak olgunluğa ve zihniyete sahip, ancak Zvonarek'in yeteneği var mı?

5'10 (180cm) boyunda, 10 numara için uzun boylu ama fizikselliğini ileri top sürmek ve rakip savunmaları test etmek için kullanabiliyor ve aynı zamanda mükemmel bir pas yeteneğine sahip.

"Daha iyi liglerde oynamaya hazır olabilmesi için onu birçok farklı pozisyonda oynatıyoruz," diye açıklıyor Zekiç. "Bu yıl çok fazla 10 numara oynadı, ancak her pozisyonuoynar. Onu orta sahada ve hatta ikinci forvet olarak da denedik.

"Topsuz çok iyi hareket ediyor ama topla bile her zaman ne yapması gerektiğini biliyor. İnanılmaz bir pas zamanlaması var ve her zaman dikey oynuyor.

"Lovro'yu tanımlayacak kelimeleri bulmakta zorlanıyorum. Çok yetenekli ve çok zeki, olağanüstü profesyonel ve her şeyi çok iyi anlıyor."

Modric ile karşılaştırmalar yapıldı ve Zvonarek'in en azından Real Madrid yıldızının son on yılda olduğu gibi milli takımın lideri olması bekleniyor.

Bunu yapmak için Münih'teki gelişimini sürdürmek zorunda kalacak. Kulüpteki ilk yılında Bayern'in alt takımında Alman futbolunun dördüncü liginde oynaması bekleniyor.

Zekic, "Harika bir kulüp seçmiş," diyor. "Belki henüz A takım için hazır değil ama bir ya da iki yıl içinde olacağı kesin.

"Bir yıl daha burada kalabileceğini umuyordum ama bu Bayern'e bağlı.

Zvonarek 2022-23'te nerede oynarsa oynasın, şimdi onun Hırvatistan'ın gelecek neslinin yıldızı olmaması için hiçbir sebep yok.

Seleflerinden bazılarına benzer bir seviyeye ulaşabilirse, Bayern'in 2 milyon avroluk satın alımı tüm zamanların en iyi pazarlıklarından biri olacak.