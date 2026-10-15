Louis van Gaal, The Athletic gazetesine gönderdiği e-postada, 2009 ile 2018 yılları arasında 114 mali kuralı ihlal etmekten suçlu bulunan ve ağır bir cezayla karşı karşıya olan Manchester City yüzünden hakkının yendiğini düşündüğünü belirtti.

Van Gaal, Hollanda Milli Takımı ile geçirdiği başarılı 2014 Dünya Kupası'nın ardından Manchester United'ın teknik direktörlüğüne getirildi. United, onun ilk sezonunda ligi dördüncü bitirdi; ikinci sezonunda ise FA Cup'ı kazandı. Ancak bu, Van Gaal'in görevde kalmasına yetmedi. Amsterdamlı teknik adam, kupanın kazanılmasından 24 saat bile geçmeden görevden alındı.

Manchester United, Premier League'de ilk dördün dışında kalmanın acısını yaşadı. Van Gaal'in takımı, dördüncü sıradaki Manchester City gibi 66 puan topladı. Ancak United o sezon ligde yalnızca 49 gol attığı için averajda geride kaldı ve Şampiyonlar Ligi'ne son katılım hakkını City elde etti.

Van Gaal'in yerine José Mourinho getirildi. "Benim için o dönemde Manchester United'dan kovulmamda muhtemelen belirleyici etken buydu (2016'da Şampiyonlar Ligi'ne katılamamak, ed.); bunun getirdiği tüm sonuçlar ve acıyla birlikte."

Van Gaal daha önce de 2016'da Şampiyonlar Ligi'ne katılamamayı "profesyonel hayatındaki en kötü deneyimlerden biri" olarak nitelendirmişti. Genel müdürle iyi ilişkisi, Van Gaal'in Mourinho'nun gelişine ilişkin anlaşmanın kendisi görevden alınmadan çok önce tamamlandığını ileri sürmesiyle sona erdi.

Van Gaal, City hakkında verilecek kararın artık kendisi için bir şeyi değiştirmeyeceğini biliyor. City için uygun cezanın ne olacağı sorusuna ayrıntılı yanıt vermek istemeyen Van Gaal, "Artık geçmişi değiştiremem. İngiltere Futbol Federasyonu bile bunu yapamaz. Sonuçta buna hâkim karar vermek zorunda kalacak" diye yazdı.