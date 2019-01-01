Louis Van Gaal: "Messi başarısızlığın sebebini kendisine sormalı"

Hollandalı teknik adam, Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde son yıllarda yaşadığı hayal kırıklıklarında Messi'nin önemli payı olduğunu düşünüyor...

Son olarak 'ı çalıştıran Louis van Gaal, 'nın Arjantinli yıldızı 'nin kendisini takıma adapte etmek zorunda olduğunu savundu.

Hollandalı teknik adam, El Pais'e yaptığı açıklamalarda Messi'ye Barcelona'nın oyun yapısında fazla özgürlük tanındığını ve takımın başına geçen teknik direktörlerin Messi'nin bireysel yeteneklerini takımın üzerinde tuttuğunu söyledi.

"Messi, başarısızlığın sebebini kendisine sormalı"

"Bir takım oyuncusu olmaktan daha önemli bir şey yoktur." diyen Van Gaal, şöyle devam etti: "Barcelona bunun sorununu yaşıyor. Messi, bu kadar uzun süredir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayamamış olmalarının sebebini kendisine sormalı. Barcelona, herkesin dünyanın en iyisi olduğunu söylediği bir futbolcuyla kaç Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı? Bireysel anlamda dünyanın en iyi oyuncusu çünkü istatistikleri inanılmaz. Ama neden beş yıldır Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayamıyor?"

Messi'nin kaptan olarak kendisini sorgulaması gerektiğini savunan Van Gaal, "Barcelona'nın Avrupa'da son yıllarda yaşadığı başarısızlığın tek sorumlusu sadece teknik adamlar değil. Messi de bundan sorumlu. 30 oyunculuk bir kadroları var ve Messi kendisini takıma adapte etmek zorunda. Bunun başka bir yolu yok." diye konuştu.