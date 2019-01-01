Louis van Gaal: Liverpool, Manchester City ve Barcelona'dan daha iyi takım
Hollandalı eski teknik direktör Louis van Gaal, BBC'ye yaptığı açıklamada Manchester City’nin Barcelona’dan iyi, Liverpool’un ise iki takımdan da daha iyi olduğuna inandığını açıkladı.
En iyi takımın Barcelona olduğunu düşünenlerin yanılgıya düştüğünü söyleyen van Gaal, “Liverpool ve Manchester City takım olma anlamında daha iyiler. Liverpool, City’den de daha iyi takım. Benim anlayışıma göre Şampiyonlar Ligi'ni daha iyi olan takım, yani Liverpool kazanmalı. Ancak Manchester City'nin kazanmasını umuyorum çünkü en iyi futbolu onlar oynuyor” dedi.
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Liverpool an itibariyle Premier Lig'de bir maç fazlasıyla Manchester City'nin iki puan önünde zirvede yer alıyor.
Liverpool Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih'i, Manchester City ise Schalke'yi eleyerek üst tura yükselmişlerdi.
Louis van Gaal, 1997-2000 yılları arasında ve 2002-03 sezonunda Barcelona’yı çalıştırmıştı.
Barcelona, Louis van Gaal önderliğinde La Liga (2), Kral Kupası ve UEFA Süper Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.
Katalan ekibi Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde son olarak van Gaal'in çalıştırdığı Manchester United ile karşı karşıya gelecek.