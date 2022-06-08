Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörü genç oyuncunun İngiliz devine transferinin gelişimine engel olabileceğini söyledi.

Hollanda Milli Takımı'nın bir dönem Ajax ve Manchester United'ı da çalıştıran teknik direktörü Louis van Gaal, Ajax'ın genç savunma oyuncusu Jurrien Timber'in İngiliz devine transfer olacağı yönündeki spekülasyonları değerlendirdi.

Van Gaal Timber'in Premier Lig'de oynayacak kaliteye sahip olduğunu ancak sahada olması gerektiğini söyledi.

Timber'in bu denli büyük bir adım atmak için hazır olup olmadığından emin olmadığını belirten dünyaca ünlü çalıştırıcı, Manchester United yönetiminin saha içindeki ilerlemeden ziyade saha dışındaki ticari çalışmalara odaklandığını söyledi. Timber'ın bu nedenle düzenli oynayıp oynamayacağını bilmediğini belirten Van Gaal, bu hamleye olumsuz yaklaştı.

Devlerin listesinde

Takım kaptanı Harry Maguire ile Raphael Varane'ın görev yaptığı Manchester United savunmasında yedek kalması halinde Timber'ın gelişiminin duracağını kaydeden Van Gaal, bu durumun başarılı oyuncuyu geriye götüreceğini savundu.

Oldukça soğukkanlı olması ve geriden oyun kurma konusundaki yeteneğiyle dikkatleri çeken Timber, savunma yaparken rakipleriyle fiziksel olarak boğuşmayı pek de tercih etmeyen klasik bir Hollandalı stoper olarak göze çarptı.

Premier Lig'deki stoperlerin daha çok yüksek ikili mücadele oranı kazanma yüzdesiyle öne çıktığı düşünüldüğünde Ada futbolu için uygun bir alternatif gibi görünmeyen Timber, buna rağmen oyun zekası, pozisyon bilgisi ve hızıyla sadece Manchester United'ın değil Manchester City, Barcelona ve Bayern Münih gibi takımların da transfer listesine girdi.

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