Mısır, Dünya Kupası’nda bir sonraki tura yükseldi. 120 dakikalık maçın ardından skor hâlâ 1-1 olduğu için, maçı penaltılar belirledi. Maçın bitimine az bir süre kala, 2014'teki Louis van Gaal'dan ilham alan Tony Popovic, Matthew Ryan'ı yeni kaleci olarak sahaya sürerek gizli bir silahını devreye soktu, ancak bu da işe yaramadı. Harry Souttar ve Lucas Herrington penaltılarını kaçırırken, Ryan ise hiçbir penaltıyı kurtaramadı.

Milli takım teknik direktörü Hossam Hassan’ın takımı, maçın erken dakikalarında uyarı almıştı. Beşinci dakikada Avustralya, Cristian Volpato’nun vuruşuyla üst direğin üstünden topu dışarı attı. Bir dakika sonra Feyenoord’lu Jordan Bos, güçlü bir driplingin ardından kaleci Mostafa Shobeir’e doğru hücum etti, ancak Rami Rabia son anda yaptığı bir kayma hareketiyle Bos’un gol atmasını kıl payı engelledi.

Yine de Mısır, 13. dakikada öne geçti. Savuşturulan bir serbest vuruş tekrar kale önüne gönderildi ve Emam Ashour’un kafasına geldi; Ashour kafayla golü attı: 0-1. Açılış golünün ardından Mısır oyuna daha iyi girdi. Takım, maçın ilk dakikalarında özellikle Avustralya’nın peşinden koşarken, daha sonra top kontrolünü daha fazla ele geçirdi.

İlk yarı bitiminde Bos için işler ters gitti. Feyenoordlu oyuncu, Rabia ile çarpışması sonucu sakatlandı, acı içinde çimlerde kaldı ve sonunda sahadan taşınmak zorunda kaldı. Tekrar görüntülerinde, Mısırlı savunma oyuncusunun o anda sanki yere sabitlenmiş gibi duran Bos’un bacağına kayarak çarptığı görüldü. Bu çarpışmada Avustralyalı oyuncunun dizine görünüşe göre oldukça şiddetli bir darbe geldi. Oyuncu hemen ağrıyan dizine elini götürdü.

İkinci yarıda Omar Marmoush, maçın başlamasından sadece on saniye sonra skoru 0-2'ye getirecek büyük bir fırsat yakaladı. Ancak Avustralyalı kaleciyle karşı karşıya kalan forvet, soğukkanlılığını koruyamadı ve topu direğin yanından dışarı attı. Marmoush'un golü kaçırdığı yerde, on dakika sonra Avustralya golü bulmayı başardı.

Aiden O’Neill, serbest vuruşu ceza sahasına tehlikeli bir şekilde gönderdi. Kalabalık beş metrelik alanda Harry Souttar topu uzatmış gibi göründü ve top ağlara gitti: 1-1. Ancak tekrar görüntülerinde Karim Hafez’in kendi kalecisini yanılttığı ortaya çıktı, ancak bu durum Avustralyalıların sevincini azaltmadı.

Normal süre 1-1'lik skorla sona erdi. Her iki takım da maçın son dakikalarında galibiyet golünü aradı, ancak uzun süre boyunca bu çabalar pek net fırsat yaratmadı. 94. dakikada Mısır nihayet golü bulacak gibi göründü. Firavunlar maçı bitirecek dev bir fırsat yakaladı, ancak Patrick Beach kedigibi bir refleksle Avustralya’yı ayakta tuttu. Bu nedenle doksan dakikanın sonunda bir galip belirlenemedi ve her iki takım da uzatmalara hazırlanmak zorunda kaldı.

Uzatmalarda Mısır oyunda üstünlük kurdu. Kuzey Afrika ülkesi sürekli baskı kurdu, ancak sonunda gol atmayı başaramadı. 119. dakikada Tony Popovic, kalecisini oyundan almaya karar verdi. Matthew Ryan’ı sahaya sürdü, ancak bu da işe yaramadı. AZ’nin eski kalecisi hiçbir topu durduramadı ve Mısır’ın bir sonraki tura yükselmesini izlemek zorunda kaldı.