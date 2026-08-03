Louis van Gaal, Hollanda Milli Takımı teknik direktörü olarak dördüncü dönemi istiyor

De Telegraaf’ın pazartesi sabahı bildirdiğine göre Louis van Gaal, Hollanda Milli Takımı’nın teknik direktörü olmaya hazır. 74 yaşındaki teknik adam kendisini her zamankinden daha zinde hissediyor.

Geçen hafta Arne Slot, ayrılan Ronald Koeman’ın yerine geçmeyeceğini açıkladı. Slot, kulüp futbolunda aktif kalmayı tercih ediyor.

Peter Bosz ve Erik ten Hag gibi diğer adaylar da sırasıyla PSV ve FC Twente’de görevlerini sağlam şekilde sürdürüyor, bu nedenle onlar da KNVB için ulaşılamaz durumda.

Ayrıca Pep Guardiola’nın adı da sıkça anıldı, ancak görünen o ki Katalan teknik adam, Manchester City’de geçirdiği on yoğun yılın ardından bir süre sakin kalmak istiyor.

Van Gaal, boşta olan görevi doldurmaya hazır. Daha önce üç kez Hollanda Milli Takımı’nın teknik direktörlüğünü yaptı ve milli takımın bir maçında 63 kez kenarda yer aldı.

Manchester United ve Bayern Münih’in eski teknik direktörü, 2022’de prostat kanseri teşhisi almıştı ancak artık durumu oldukça iyi. De Telegraaf, “Sağlık sorunları geride kaldı” diye yazdı.

KNVB henüz Van Gaal ile temasa geçmedi, ancak deneyimli teknik adam bu göreve açık. Nigel de Jong’dan bir telefon gelmemesi halinde Van Gaal, başka bir üst düzey milli takımın teknik direktörlüğüne de açık.