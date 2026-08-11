Louis van Gaal, Hollanda Milli Takımı teknik direktörlüğü hakkında net konuştu: "Bu kadroyla..."

Louis van Gaal, Voetbal International'a verdiği röportajda kendisinin hâlâ KNVB tarafından yoklanmadığını söyledi. Federasyon, Ronald Koeman'ın yerine geçecek ismi hâlâ arıyor.

Geçen hafta salı günü De Telegraaf, Van Gaal'ın Hollanda Milli Takımı'nın başında dördüncü bir döneme sıcak baktığını ve bunun KNVB'nin Michael Reiziger ile anlaşmaya çok yaklaşmış olmasına rağmen geçerli olduğunu duyurdu.

VI'ye göre Reiziger, o günden bu yana KNVB'den bir daha haber almadı. Zeist'ten gelen sessizliğe rağmen Van Gaal, göreve ilişkin olarak kendisiyle temas kurulmadığını belirtiyor.

Van Gaal, “KNVB'ye her zaman yardımcı olmak isterim ve bazı imkanlar görüyorum” diyerek söze giriyor. “Bence Hollanda bu kadroyla Avrupa ya da dünya şampiyonu olabilir.”

“Ama herhangi bir temas olmadı. KNVB'nin ne istediğini bilmiyorum. Görünüşe göre bu göreve ilgi çok az ve sonra benim adım yeniden gündeme geliyor” diye devam ediyor.

“Ben Hollanda Milli Takımı'nda zaten üç kez teknik direktörlük yaptım. Bir şey yapacaksam, muhtemelen yurt dışında olur. Ama bunu asla bilemezsiniz. Kendimi 2022'dekinden daha fit hissediyorum” diyerek sözlerini noktalıyor.