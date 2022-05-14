2022 Dünya Kupası öncesinde UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta boy gösterecek olan Hollanda Milli Takımı'nda teknik direktör Louis van Gaal, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Vincent Janssen'i de geniş kadroya davet etti.

3 Haziran'da Belçika ile karşılaşacak olan Hollanda'da Janssen'in kadroya davet edilmesi şaşkınlık yarattı.

Galatasaray'dan Ryan Babel'in davet almadığı milli takım kadrosunun hücum hattında Memphis Depay, Luuk de Jong ve Wout Weghorst gibi önemli isimler de yer aldı. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra kariyeirni Meksika'nın Monterrey takımında sürdüren Janssen'in bu sezon 27 maçta üç gol atmasına rağmen kadroya alınması ise dikkaat çekti.

AZ Alkmaar'da parlamıştı

Kariyerindeki en iyi dönemini 2015-2016 sezonunda 34 maçta 28 gol attığı AZ Alkmaar'da yaşayan Janssen, o sezonun sonunda 22 milyon euro karşılığında Premier Lig ekibi Tottenham'a transfer olmuştu. Tottenham'da Harry Kane'in gerisinde kalan yıldız oyuncu bir sonraki sezon Fenerbahçe'ye kiralanmış ancak sakatlıklar nedeniyle ligde sadece 16 maçta oynarken, dört gol atmıştı.

Dünya Kupası öncesindeki son ciddi sınavlarını UEFA Uluslar Ligi'nde verecek olan Hollanda grupta Belçika, Galler ve Polonya'nın rakibi olacak. Louis van Gaal'in Katar 2020 sonrasında koltuğunu Ronald Koeman'a devredeceği Hollanda Milli Takımı Dünya Kupası'nda ise Katar, Ekvador ve Senegal ile birlikte A Grubu'nda mücadele edecek.

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