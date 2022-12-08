Hollandalı menajer, Arjantinli oyuncunun kendisiyle ilgili söylediğine ilginç bir cevap verdi.

NE OLDU? Van Gaal'e, Hollanda'nın cuma günü çeyrek finalde Arjantin ile karşılaşacakları Dünya Kupası'ndaki maçtan önce Di Maria'nın sözleri hatırlatıldı.

Hollandalı menajere, Eylül 2021'de Di Maria'nın teknik direktör hakkında kariyerinin "en kötüsü" olduğunu söylediği yorumları ve Manchester United'da başarısız olmasının nedeni soruldu.

Van Gaal, yorumları hafife alırken Memphis Depay'in da Old Trafford'da zor zamanlar geçirdiğine işaret ederek Di Maria ile adeta dalga geçti.

NE SÖYLEDİLER: "Di Maria bana sahip olduğu en kötü menajer mi diyor? Bu görüşe sahip birkaç oyuncudan biri" dedi gazetecilere ve şunları ekledi:

"Bunun için gerçekten üzgünüm ve bunu söylemesi üzücü. Memphis de Manchester'da bunlarla uğraşmak zorunda kaldı ve şimdi birbirimizi dudaktan öpüyoruz."

Hollandalı menajerin bu sözlerinin ardından gülüşmeler yükseldi.

BÜYÜK RESİM: Hem Di Maria hem de Depay, United'da etkili olmak için mücadele ettiler, ama oynadıkları başka takımlarda daha iyi bir performans gösterdiler.

Depay şu anda Barcelona'da ve Hollanda Milli Takımı için Van Gaal yönetiminde çalışarak başarılı oldu.

Yıldız forvet, geçtiğimiz maçta Amerika'ya karşı son 16 turunda etkili isimlerden birisi oldu ve Van Gaal'ın Ağustos 2021'de üçüncü kez Hollanda'nın başına geçmesinden bu yana 17 maçta 15 gol attı.

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BİLİYOR MUSUN? Van Gaal, teknik direktör olarak çıktığı 11 Dünya Kupası maçında yenilmedi (8G 3B) ve Hollanda Arjantin'e yenilmezse, Luiz Felipe Scolari'nin Dünya Kupası teknik direktörlük kariyerinin 12 maçlık yenilgisiz ilerleme rekorunu egale edecek.

VAN GAAL İÇİN SIRADA NE VAR? Hollandalı menajer, Arjantin'i geçerek takımını Hırvatistan veya Brezilya'ya karşı oynayacakları yarı final mücadelesine çıkarmayı hedefliyor.