Louis van Gaal: Bazı kulüpler koronavirüsü kendi çıkarları için kullanmaya çalışıyor

Hollandalı teknik direktör Louis van Gaal, liglerin tescil edilme taleplerine tepki gösterdi.

basınına açıklamada bulunan Louis van Gaal, "Futbolda maçlar sahada kazanılır, bazı kulüpler koronavirüsü kendi çıkarları için kullanmaya çalışıyor" ifadesini kullandı.

'ın liglerin tescil edilmesini istemesi üzerine konuşan 68 yaşındaki teknik direktör, "Oynanan 25 maç Ajax'ı şampiyon yapmaz. AZ Alkmaar ile aynı puandalar ve sezonun daha sadece üçte ikisi oynandı. Bunun hiç mi önemi yok? Mantıksız" şeklinde konuştu.

Eredivisie lideri Ajax, 25. haftada 56 puan toplarken averajla AZ Alkmaar'ın önünde yer alıyor.