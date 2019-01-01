Louis Saha: Cristiano Ronaldo'nun yaptıkları inanılmaz

Louis Saha, Manchester United’dan eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo için övgü dolu sözler kullandı.

’nun bir futbolcu olarak yaptıklarını ‘çılgınca’ olarak nitelendiren Louis Saha, Portekizli yıldızın başarısını ise muhteşem azmine bağladı.

Saha, “Yaşına rağmen fiziği ve isteği gerçekten inanılmaz. Ronaldo’nun diğer forvetler üzerindeki etkisini hayal edin. Ona bakınca futbola dair nasıl bir takıntısı olduğunu görüyorlardır. Onlar için muhteşem bir örnek teşkil ettiğine eminim” ifadelerini kullandı.

Ronaldo’nun bir dönem birlikte oynadıkları Van Nistelrooy’dan bile daha iyi bir golcü olduğunu söyleyen Saha, “Ruud bile onun seviyesinde değildi. 90 dakika boyunca her topu istiyor. Onu izlemek büyük keyif” diye konuştu.

Portekizli yıldızın çok çalışan bir oyuncu olduğunu da ifade eden Saha, “Fit olabilmek için her zaman çalışamalarına erken başlardı. Bazen antrenmandan sonra ayağımızda topla tam saha koşular yapardık. O koşularda bile son sürat koşardı” dedi.

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Cristiano Ronaldo’nun ’a olası dönüşünü hakkında da konuşan Saha, “Eminim inanılmaz bir etkisi olurdu. Belki daha az gol atar ama harika olur” diyerek sözlerini noktaladı.

Manchester United ve formalarıyla 24 kez kupa kaldıran, 5 kez de Ballon d’Or kazanan Cristiano Ronaldo, 2018’de ’a transfer olmuştu.

34 yaşındaki süper yıldız geçtiğimiz sezon çıktığı 31 maçta 21 gol atıp takımının şampiyonluğunu kazanmasında büyük rol oynamıştı.