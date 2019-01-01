Louis Saha: Cristiano Ronaldo, Ruud van Nistelrooy yüzünden ağladı

Manchester United’ın eski oyuncularından Louis Saha, Cristiano Ronaldo’nun Ruud van Nistelrooy tarafından ağlatıldığını söyledi.

Louis Saha, dünyanın en iyi futbolcusu tartışmalarının başrollerinden biri olan ’nun yıllarında yaşadığı bazı kötü anları anlattı.

Eski Fransız Milli futbolcu, Ruud van Nistelrooy’un davranışlarının Portekizli yıldızın kişisel problemleriyle birleşince ortaya çıkan zor durumları FourFourTwo’ya açıkladı.

Louis Saha “Ruud’un bütün pasları isteyen bir egosu vardı. O dönem Cristiano Ronaldo ve Wayne Rooney gelişim çağındaydı. Ruud’un davranışları teknik direktörün bu durumla uğraşmasını zorlaştırıyordu” ifadelerini kullandı.

Haberin devamı aşağıda

Hollandalı oyuncunun Cristiano Ronaldo’yu ağlattığını belirten Saha “İkisi, aralarındaki sorunun sona ermesi için Cristiano’nun babasının yeni kaybettiği zamanın uygun olduğunu düşündü ama bu yanlıştı. Ruud’un o gün kullandığı kelimelerden dolayı pişman olduğundan eminim” şeklinde konuştu.

Sözlerine Cristiano Ronaldo’yu değerlendirerek devam eden 41 yaşındaki Fransız isim “Ronaldo’ya sadece insan diyemezsiniz. 18 yaşındaki haliyle, şimdiki halini karşılaştırırsanız normal olmadığını anlarsınız. Onun gibi oyuncuların bu seviyeye gelmesindeki tek sebep yetenek değil. Onlar herkesten daha fazla ve daha sıkı çalışıyorlar” dedi.