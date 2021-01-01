Lothar Matthaus: Marco Verratti'nin tarzı Toni Kroos'a benziyor

Alman futbolunun efsane ismi, PSG'nin İtalyan yıldızı Marco Verratti'nin Avrupa'nın en değerli orta saha oyuncularından biri olduğunu söyledi.

Bayern Münih'in ve Almanya Milli Takımı'nın unutulmaz orta saha oyuncusu Lothar Matthaus, Almanya Milli Takımı'nın orta sahadaki vazgeçilmezi Toni Kroos'u PSG'nin İtalyan yıldızı Marco Verratti ile karşılaştırdı.

Fransa Ligi'nin popülaritesinin düşük olması nedeniyle birçok insanın sadece Şampiyonlar Ligi'nde izlediği Verratti takımının Barcelona ile oynadığı ilk maçta ortaya koyduğu futbolla büyük bir beğeni toplamıştı.

Fransa Ligi'ni değilse bile PSG'yi düzenli olarak takip ettiğini söyleyen Matthaus, France Football'a yaptığı açıklamada Verratti'den her defasında etkilendiğini ifade ederken, oyuncunun Kroos ile büyük benzerlikler taşıdığını söyledi.

Matthaus ne dedi?

Verratti'nin savunma ve hücum arasında köprü olma görevini başarıyla yerine getirdiğini aktaran Alman futbol adamı oyuncunun pas kalitesine de vurgu yaptı.

"PSG maçlarını düzenli olarak takip ediyorum ve Verratti bana oyun tarzıyla Toni Kroos'u hatırlatıyor. İçgüdüleri gelişmiş bir oyuncu ve savunmayla hücum arasındaki bağlantıyı sağlıyor. Muazzam bir pas kalitesine ve oyun görüşüne sahip. Hem kısa hem de uzun pasları çok iyi bir kaliteyle atıyor. Ayrıca takımının pres ritmini ayarlamayı biliyor çünkü bekle-gör oyunu artık 2020'lerin futbolunda çok geçerli bir tarz değil"

Mauricio Pochettino'nun göreve gelmesinin de Verratti'nin öne çıkmasında etkili olduğunu belirten Matthaus sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pochettino'nun orta sahada ona özgürlük tanıması potansiyelinin daha fazla ortaya çıkmasına olanak tanıdı. Barcelona'ya karşı ortaya koyduğu performans inanılmazdı. Ne zaman ön plana çıkması gerektiğini çok iyi biliyor."

Tüm bu övgülere rağmen Verratti'nin Kroos gibi üç günde bir önemli maç oynamadığını söyleyen Matthaus bu durumun oyuncunun eşik atlamasının önüne geçtiğini söyledi.

"Kroos gibi sürekli arka arkaya büyük maçlar oynamadığı açık. Büyük kulüpler Verratti'nin fiziksel olarak daha az sorun yaşayacağını bilseydi muhtemelen uluslararası arenada daha büyük bir kariyere sahip olurdu."

"Kariyeri boyunca Kroos'un 2014 Dünya Kupası'nda Brezilya'yı 7-1 yendikleri maçtaki futbolu gibi bir maç oynamadı. İtalya Milli Takımı'nda oynadığı dönemde bu denli büyük etki bıraktığı bir maç izlemedik"

"Birden çok mevkide oynayabilir"

Verratti'nin İtalya U21 Milli Takımı'nda teknik direktörlüğünü yapan ve şu anda Malta Milli Takımı'nın başına yer alan Devis Mangia da eski oyuncusu hakkında görüş bildiren bir diğer isim oldu. Verratti'yi finalde İspanya'ya kaybettikleri U21 Avrupa Şampiyonası'nda 4-4-2'nin merkezinde kullandığını belirten Mangia oyuncunun birden çok mevkide verimli oynayabildiğini söyledi:

"Biz 4-4-2'de merkezde kullanıyorduk ve şu an PSG'de Pochettino'nun onu biraz daha önde kullandığını görüyorum. Zeman 2011 yılında Pescara'da savunma önüne çekmeden önce her zaman 10 numara olarak oynadığını unutmamak gerekiyor."

"Gol düşük seviyede kalması beni biraz şaşırtıyor ancak bu takımın organizasyonuyla da alakalı. Zaten bizimle milli takımda oynarken de kaleye sürekli şut atan bir oyuncu değildi. Her zaman topu daha iyi konumdaki takım arkadaşına aktarmakla ilgilenirdi. Asist sayısının düşüklüğü ise aldatıcı bir durum. Önemli olan kilit paslar verebilmek. Atak nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın bir takım arkadaşını kaleciyle karşı karşıya bırakabiliyorsan önemli olan budur."

"Savunma yönü her zaman güçlüydü. Amacı rakibi ve rakip takımı yavaşlatıp, bir şekilde topa müdahale edip ya da ikili mücadeleye girerek topu hızlı bir şekilde geri kazanmaktı. Onun yerinde olmaki isteyen çok oyuncu var ve onu açık bir şekilde kıskanıyorlar. PSG gibi yüksek baskıya sahip bir kulüpte bu kadar uzun süre başarılı olmak için çok üst seviyede bir futbolcu olmanız gerek."

"Şampiyonlar Ligi'ni kazanmalı"

Alman futbolunun bir diğer unutulmaz orta saha oyuncusu Bastian Schweinsteiger ise Verratti'nin İlkay Gündoğan, Joshua Kimmich ve Nicolo Barella gibi isimlerin gerisinde olduğunu söyledi. Verratti'nin Lizbon'daki sekizli finalde takımına liderlik ettiğini ve çok olgunlaştığını belirten Schweinsteiger buna rağmen oyuncunun rakiplerinin olağan üstü formunun gerisinde olduğunu söyledi.

"Pochettino'nun ona özgürlük ve liderlik vermesi sorumluluklarının artmasını sağladı. Oyunun merkezinde oynuyor ve hücum ile savunma arasındaki görevini üst düzey bir şekilde yerine getiriyor."

"Verratti tartışılmayacak bir şekilde dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri ancak İlkay Gündoğan, Joshua Kimmich ve Nicolo Barella'nın form durumlarını düşündüğümüzde bu oyuncuların gerisinde olduğunu düşünüyorum. Eğer Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya başarırsa bu üç oyuncunun yanına onun da adını yazabiliriz."

Herkesin vazgeçilmezi

Her şeyin gol atmak olmadığını ortaya koyduğu futbolla kanıtlayan Verratti PSG formasıyla çıktığı son 97 maçta sadece bir gol atsa da kalitesi tartışılmayacak bir isim.

PSG'de Pochettino'nun, İtalya Milli Takımı'nda ise Roberto Mancini'nin vazgeçilmezleri arasında yer alan yıldız oyuncu, 2012'den bu yana formasını giydiği PSG'nin başarılarında her zaman büyük bir rol oynadı ve Fransız ekibine gelen her teknik adamın ilk 11'e yazdığı ilk isimlerden oldu.