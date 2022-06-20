Lothar Matthaus: "Bayern Münih Robert Lewandowski'nin yerini sadece Romelu Lukaku ile doldurabilir"

İki birinci sınıf golcünün takımlarındaki geleceği belirsizliğini korurken, tartışmalara Alman futbol efsanesi de dahil oldu.

Bundesliga'nın sona ermesinin ardından efsane olduğu Bayern Münih'ten ayrılmak istediğini açıklayan Robert Lewandowski'nin Alman ekibindeki geleceği belirsizliğini korurken, kulübün bir diğer efsanesi Lothar Matthaus, Sky Sport'a yaptığı açıklamada Lewandowski'nin yerini sadece Chelsea'den ayrılmaya hazırlanan Belçikalı golcü Romelu Lukaku'nun doldurabileceğini söyledi.

Ne söylendi?

"Lewandowski ayrılacak olursa Bayern'in tek ve en ideal alternatifinin Lukaku olacağını düşünüyorum.

"Nagelsmann tıpkı Guardiola gibi santrforun olmadığı üç hücum oyuncusuyla oynamayı seçerse bir çığır açabilir ama Bayern'i geçmişten gelen sisteminden koparmak kolay değil çünkü bu kulüpte her zaman net bir dokuz numara vardı. Gerd Müller, Giovanni Elber, Claudio Pizarro, Miroslav Klose, Mario Gomez ve zincirin son halkası da Lewandowski'ydi.

"Hala takımda kalmasını ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasını istiyorum. Ayrıca Mane'nin takıma katılacak olması da heyecan verici. Bu kadar harika bir oyuncuyu Bundesliga'da izlemek büyük bir keyif olacak. Mane olağanüstü bir oyuncu ve son yıllarda Liverpool'da attığı gollerle çok az futbolcunun erişebildiği bir seviyeye ulaştı"

Lukaku Inter ile temasta

Chelsea'de Thomas Tuchel ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından gözden çıkartılan Lukaku'nun eski takımı Inter'e dönmesi beklenirken, tatilini Antalya'da sürdüren Lewandowski'nin durumu ise netlik kazanmadı. Inter, Chelsea'nin 10 milyon euro'luk kiralama bedeli isteğine karşılık 7 milyon euro önerirken, Barcelona henüz Lewa için resmi bir adım atmadı.

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