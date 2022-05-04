LeBron James, Liverpool'un Villarreal karşısındaki galibiyetini kutladı ve bu galibiyet Kırmızıları Şampiyonlar Ligi finali için Paris’e taşıdı.

NBA yıldızı, beş yıl içinde üçüncü kez Avrupa'nın en iyi kulüp mücadelesinde finale ulaşan kulübün yarı sahibi konumunda bulunuyor.

James ise Amerika Birleşik Devletleri’nden Kırmızıların Villarreal maçını takip etti ve bu zafer onu çılgına çevirdi.

James ne dedi?

Liverpool’un Şampiyonlar Ligi finaline ulaştığı maçın son düdüğünün ardından James, Kırmızıların galibiyetinin tadını çıkarmak için soluğu Twitter’da aldı.

Los Angeles Lakers yıldızı, Liverpool'un Fransa’nın başkentindeki Stade de France'da finalde Manchester City veya Real Madrid gibi iki dev ekipten birisiyle karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi final maçı için “İşte geliyoruz Paris” tweetini attı.

Ayrıca James, Liverpool eşofmanı giyerken gülümsediği bir fotoğrafını da "MOOD!!!!!!" başlığı altında yayımladı.

PARIS HERE WE COME!!!!!!!! @LFC 👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾🔴🔴🔴🔴🔴🔴 — LeBron James (@KingJames) May 3, 2022

Maçta ne yaşandı?

İspanyol ekibinin Kırmızılar karşısında ilk yarıda 2-0’lık bir üstünlüğü vardı ve Liverpool yediği şok iki golle sarsıldı.

Villarreal adına Boulaye Dia’nın golü, karşılaşmanın henüz ikinci dakikasının 51. saniyesinde geldi ve bu gol Liverpool’un 2018 yılının nisan ayından bu yana (Manchester City'ye karşı bir dakika 57 saniye) yediği en erken gol olarak kayıtlara geçti.

Unai Emery'nin ekibi devreden dört dakika önce Francis Coquelin'in attığı golle devreye 2-0 üstünlükle girdi ve büyük bir moral kazandı.

Jurgen Klopp'un takımı ise ikinci yarıda bir geri dönüşe imza attı. İlk olarak Fabinho, Mohamed Salah'ın asistiyle farkı bire indirdi ve ölü toprağını üzerinden attı.

Beş dakika sonra Trent Alexander-Arnold, Luis Diaz’a asist yaparken 74. dakikada ise Naby Keita'nın pasında Liverpool, müthiş geri dönüşü tamamlamayı başardı.

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