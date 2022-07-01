Galli yıldız, kendisine has gol sevinciyle hem taraftarların hem de eşinin kalbini çalıyor.

Aylarca süren spekülasyonlardan sonra, Galli forvet Gareth Bale nihayet bir sonraki durağını Major League Soccer kulübü Los Angeles FC olarak açıkladı.

32 yaşındaki kanat oyuncusu, bu yaz Real Madrid'den bonservissiz oyuncu olarak ayrıldıktan sonra California'ya gidiyor ve bu hamlesi, MLS'deki en iyi takımlardan birini anında güçlendireceği anlamına geliyor.

Yüksek profilli futbolcunun yakında ilk maçına çıkmasıyla, Tottenham ve Real Madrid'in eski forvetinin yeni formasıyla yapacağı gol sevincine çevriliyor.

Taraftarlar, Galli forvetin her hareketine odaklanmış durumda, ancak en fazla merak edilen konuların başında ikonikleşmiş gol sevinci geliyor.

Gareth Bale'in gol sevincinin anlamı nedir?

Bale, attığı golleri her zaman büyük bir tutkuyla kutladı ve ona ait olan bir gol sevinci şekli var.

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Tottenham'daki ilk döneminde ve Avrupa'nın dev ekibi Real Madrid ile olan yolculuğu sırasında elleriyle kalp sembolü yaparak gollerini kutladı.

Daha sonra, 2020'de Real Madrid'den bir sezonluk kiralık olarak Tottenham'a yeniden katıldığında, kısaca 'Gal Mafyası' ifadesini belirtmek için W ve M harflerini oluşturmak için iki elini kullandı.

2020-21 sezonunda Spurs için oynayan Bale, Ben Davies ve Joe Rodon'dan oluşan Galli üçlüye atıfta bulunuyor.

Gareth Bale, kalp kutlamasını kimin için yapıyor?

2013'te, Tottenham'dan Real Madrid'e büyük bir transfer hamlesinden aylar önce Gareth Bale, gol kutlamasını ve forma numarasını 'Eleven of Hearts' adı altında markalaştırdı.

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Galli yıldız, ünlü ve onunla eş anlamlı hale gelen kalp kutlaması gol sevincini, liseden beri sevgilisi olan Emma Rhys-Jones'a ithaf ediyor.

Çift, 2016'da nişanlandı, üç yıl sonra evlendi ve şu anda üç çocukları var.

Los Angeles FC taraftarları, onun atacağı gollerden sonra gol sevincini görmeyi sabırsızlıkla bekliyorlar.

Şüphesiz ki Bale, hem gollerini hem de ikonik gol sevincini sergilemeyi dört gözle bekliyor. Böylece, hem eşinin hem de taraftarların kalbini çalıyor.

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