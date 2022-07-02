Meksikalı hücumcu, MLS'in bir süperstar için bile kolay olmayacağını söylüyor

Los Angeles FC oyuncusu Carlos Vela, yeni takım arkadaşı Gareth Bale'ın MLS'te başarılı olmak için "işe gelmek zorunda" olduğunu söyledi.

Eski Real Madrid hücumcusu, Galler'i 2022 Dünya Kupası'na götürdükten haftalar sonra İtalya'nın eski kaptanı Giorgio Chiellini'ye katılarak serbest oyuncu olarak Los Angeles FC'ye (LAFC) transfer oldu.

Ancak LAFC'nin bu dönemki yıldız oyuncularından biri olan Vela, tecrübeli hücumcuyu kolay bir süreç bekleyemeyeceğini ve Bale'ın, antrenmanlara başladığında takmdaki yerini kazanmak için çok çalışmaya hazır olması gerektiğini söylüyor.

Vela, Bale'ın gelişi hakkında ne dedi?

Meksikalı golcü, düzenlediği basın toplantısında Bale'ın nasıl bir etki yaratabileceği sorulduğunda şu yanıtı verdi:

"İyi bir zihniyetle, iyi bir tavırla gelirse, gerçekten önemli olacak çünkü büyük bir oyuncu.

"Real Madrid'den geliyor, bu yüzden onun hakkında fazla konuşmama gerek yok çünkü herkes onun ne kadar iyi olduğunu biliyor.

"Söyleyebileceğim tek şey onun işe gelmesi gerektiği. İnsanlar burasının kolay olduğunu düşünüyor ama bu, o kadar kolay değil.

"İyi bir şekilde gelirse takımdaki seviyeyi yükseltir ve bir zafer elde edebiliriz."

Bale'ın hedefleri ne olacak?

Madrid ile kazandığı bir dizi kupadan sonra forvet, MLS'te gözünü daha fazla kupaya dikecek gibi görünüyor.

Ancak onun için şu anda en önemli şey, 1958'den bu yana ilk kez Dünya Kupası'na katılacak olan Galler için Katar'daki turnuvaya hazır olmak.

Turnuvada hiç yer almayan büyük modern yıldızlarından biri olan Bale, öncelikle Santiago Bernabeu'da yedek kulübesinde geçirdiği bir sezonun ardından oyun süresini artıracak ve sağlığına da dikkat edecek.

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