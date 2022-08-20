Günümüzün en iyi stoperlerinden olan İtalyan oyuncu, bazı konularda kendisine epey yükleniyor.

Giorgio Chiellini, Juventus'ta dokuz Serie A şampiyonluğu kazandı ve son 10 yılın en iyi savunucularından biri oldu.

38 yaşındaki stoper, şu anda MLS ekibi LAFC'de oynuyor ve Gareth Bale ile takım arkadaşlığı yapıyor.

Chiellini, savunma konusunda usta olduğunu düşünüyor, ancak görünüş olarak kendisini pek de iyi bulmuyor.

Buna rağmen, sadece futbolcu olduğu için bile güzel kadınlarla birlikte olduğunun da altını çiziyor.

Ne söylendi?

Chiellini, futbolcu olmanın güzel kadınlarla ilişki kurmasına yardım edip etmediği sorulduğunda Team Serie A podcast'ine şu yanıtı verdi:

"Bana bir baksana... Bak, ne kadar da çirkinim.

"Ama evet, güzel kadınlarla olmamı sağladı ve bu durum, bana çok yardımcı oldu

"Sadece iyi bir futbolcu olduğum için bile en güzel kadınlarla yattım."

"Çirkin ördek yavrusu"

İtalyan futbolcunun, kendisini çirkin olarak tanımlaması ilk değil.

2017 yılında konuşan Chiellini, "Kendi yaş grubumda hiçbir zaman en iyisi olmadım.

"Ben, zaten çirkin ördek yavrusu gibiydim.

“Görmek için güzel değilim, ama her zaman kendimi geliştirdim.

"Bu benim en iyi yeteneğim. 33 yaşındayım ve bir sırrım yok; sadece tutku ve çalışma..." diyerek kendisine epey yüklenmişti.

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