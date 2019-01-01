Loris Karius'tan Şenol Güneş'e: "Medyadan önce benimle konuşsa daha iyi olurdu"

Beşiktaş'ın Alman eldiveni Loris Karius, Göztepe maçının ardından teknik direktör Şenol Güneş'e sitem etti.

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, siyah beyazlıların 'yi 1-0 mağlup ettiği maçın ardından beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Gol yemedikleri için mutlu olduğunu söyleyen Karius, "Gol yemeden kazanmak her zaman iyidir. İlk yarıda pek iyi oynamadık, ikinci yarıda daha iyiydik. Karşımızda iyi bir Göztepe takımı vardı, işimizi zorlaştırdılar ama sonucunda kazandık." dedi.

Karius, teknik direktör Şenol Güneş'in kendisiyle ilgili yaptığı "Karius olmadı, tutmuyor. Elektriği yok, heyecanı donuk. Takıma ait olma konusunda eksikleri var." açıklamasına şu sözlerle sitem etti:

"Zaman zaman olan tepkilerle başa çıkmak zorundasınız çünkü insanların söylediği şeyleri değiştiremezsiniz. Geçen hafta benim için çok iyi geçmedi, kabul etmemiz gerekiyor. Benim yapabileceğim şey çalışmak ve iyi oynamak. Geçtiğimiz hafta hocayla konuştum, medyaya bazı yorumları olmuştu. Medyadan önce benimle konuşsa daha iyi olurdu, bunu ona söyledim. Bu durum beni biraz rahatsız etti."