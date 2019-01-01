Loris Karius: Geçen sezon defans planlamamız iyi değildi

Beşiktaş'ın Alman eldiveni Karius, katıldığı etkinlikte çarpıcı açıklamalarda bulundu

Beşiktaş'ın kalecisi Loris Karius, İstanbul'da düzenlenen 'Brand & Sport Summit' etkinliğine katıldı.

Burada beIN Sports'un sorularını yanıtlayan Alman file bekçisi, form durumunu ve ABdullah Avcı'nın Beşiktaş'ta geçirdiği süreci değerlendirdi.

Kendi performansını geçen sezonla kıyaslayan Karius, şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz sezon defans planlamamız iyi değildi. O duruma hangi kaleciyi koyarsanız koyun goller yemesi kaçınılmaz olurdu. Şimdi ise daha planlı bir defans hattıyla beraber grafiğimi geliştirdim.

Abdullah Avcı'nın adaptasyon dönemini atlattığını belirten tecrübeli eldiven, başarılı çalıştırıcıdan övgü dolu sözlerle bahsetti:

"Hocamız geçen sezon 'de çok iyi bir futbol oynatıyordu. Bize geldikten sonra bir adaptasyon sürecinden geçti ancak bu dönemi geride bıraktık. Bunun performansımıza da yansıdığını görebilirsiniz"

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'En iyi Türk futbolcu kim' sorusu yöneltilen Karius, tercihini takım arkadaşı Burak Yılmaz'dan yana kullandı.

Deneyimli golcü hakkında "Herkesin çok sevdiği bir oyuncu" diyen Loris Karius, "Ben de hem saha içinde hem de saha dışında ona çok saygı duyuyorum" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Loris Karius, bu sezon Süper Lig'de görev aldığı 10 maçın 5'inde kalesini gole kapamayı başardı.