Loris Karius Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet etti!

Önceki yönetimden dahi alacakları bulunun Loris Karius, FIFA'ya şikayette bulunarak Beşiktaş'a ihtarname gönderdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle fulbol askıya alınırken kulüpler de ekonomik sıkıntılarının üstesinden gelmeye çalışıyor.

Hürriyet Gazetesinden İsmail Er'in haberine göre; Siyah-beyazlı ekibin kalecisi Loris Karius'un Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet ettiği ortaya çıktı.

Alman file bekçisi, alacaklarının ödenmemesi nedeniyle FIFA’ya başvururken bu sıkıntılı günlerde FIFA’dan gelen ihtarname yönetimde büyük tepkiye neden oldu.

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Karius’un FIFA’ya ne zaman başvurduğu belirsizliğini korurken oyuncunun hem Fikret Orman döneminden hem de Ahmet Nur Çebi döneminden alacaklarının bulunduğu ortaya çıktı.

Çebi yönetiminin önceki dönemden kalan parasının yarısını ödediği sonraki dönemde de alacaklarının birikmesi üzerine 27 yaşındaki futbolcunun kulübü şikayet etmeye karar verdiği öğrenildi.

İhtarnameye tepki gösterip siyah beyazlı kulüpte kimsenin alacağı kalmadığı söyleyen yöneticiler konuyla ilgili “Biz yönetime gelirken kulüp çalışanları kendi tahsil ettikleri paraları alıp giderken oyunculara paralarını ödememişler. Bu sıkıntıları çekiyoruz. FIFA’ya gerekli açıklamaları yazdık. Kimse merak etmesin, tüm futbolcuların alacaklarını kuruşu kuruşuna ödeyeceğiz" dedi.