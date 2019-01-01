Lorik Cana: "İkincilik için Türkiye ve İzlanda daha şanslı ama..."

Bir dönem Galatasaray forması da giyen eski futbolcu Lorik Cana, Arnavutluk - Türkiye maçı öncesi Goal'e konuştu.

ÖZEL RÖPORTAJ

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda A Milli Futbol Takımı, ilk maçında Arnavutluk'un konuğu oluyor.

Kritik mücadele öncesi bir dönem forması da giyen Arnavutluk'un eski milli futbolcusu Lorik Cana, Goal'den Arifcan Yazgaç'a konuştu.

İşte Lorik Cana'nın Arnavutluk - maçı hakkındaki görüşleri ve röportajın tamamı...

- Türkiye’nin en son Arnavutluk ile Arnavutluk’ta oynadığı maç 2005 yılındaydı. O maçı hatırlıyor musun? Teknik direktörün Hans Peter Briegel’di…

"Evet hatırlıyorum. Biz Türkiye ile 2006 Dünya Kupası’na katılmak için aynı gruptaydık. İstanbul’daki ilk maçı da hatırlıyorum. Yanlış değilsem Beşiktaş’ın stadında oynamıştık. O maçlar benim uluslararası kariyer maceramın başlangıcı denebilir. Çok iyi hatırlıyorum çünkü çok zorlu bir gruptu. , , Yunanistan ve Türkiye vardı. Biz küçük olan taraftık, o zamanlarda aramızda büyük farklar vardı. İyi oynamamıza rağmen İstanbul’daki maçı kaybetmiştik, Tiran’da da çok yakın bir maçın ardından 1-0 mağlup olmuştuk. O maçların ardından da Türkiye, Dünya Kupası için play-off oynama hakkını elde etmişti. Türkiye’de ve Tiran’da iki takım adına da güzel maçlar geçmişti. Hatırladığım kadarıyla Türkiye’nin teknik direktörü Fatih Terim’di. O maçları dünmüş gibi hatırlıyorum."

"Emre Belözoğlu çok büyük bir isim"

- 2005’te Arnavutluk’ta oynanan maç Türkiye’nin Arnavutluk’a karşı kazandığı tek deplasman maçı. Arnavutluk’ta çok iyi bir taraftar atmosferi olduğunu söyleyebiliriz. Bu atmosfer hakkında ne dersin?

"Aslında bizim hem kendi sahamızda hem de deplasmanda oynadığımız maçlarda çok fazla taraftarımız stadyumda oluyor. Bu durum Türkiye ile benzerlik teşkil ediyor. Özellikle İskandinav ülkelerinde, İsviçre’de veya Balkan ülkelerinde oynadığımız maçlarda çok fazla Arnavutluk taraftarını stadyumda görmek mümkün. Kendi ülkemizde de tıpkı diğer Balkan ülkelerinde olduğu gibi ateşli bir atmosfer yaratıyoruz. Bu durum rakip takımlar için kolay değil ve çoğu zaman da Türkiye karşısında özellikle kendi sahamızda iyi sonuçlar aldık. Mesela en son Antalya’da oynanan hazırlık maçı da Arnavutluk’un son dönemde aldığı en başarılı sonuçlar arasında söylenebilir. 2000’li yıllarda da Arnavutluk, eleme turlarında kendi sahasında oynadığı ilk maçları genellikle kaybetmedi. Büyük çoğunluğunu da kazandı. Biz her zaman iyi başlangıçlar yapıyoruz."

- 2005’te Arnavutluk’ta oynanan maçta Emre Belözoğlu da sahadaydı. Ve şimdi 38 yaşında olmasına rağmen Arnavutluk ve Moldova maçları için de kadroya davet edildi. Emre Belözoğlu hakkında ne dersin?

"Biliyorum, çünkü benden 2 yaş büyük. Biz Emre ile hem Türkiye liginde hem de uluslararası maçlarda çok kez karşı karşıya oynadık. O çok büyük bir isim, çok iyi bir oyuncu. Hala oynuyor, ben emekli oldum. Çok büyük bir tecrübeye sahip ve Türkiye’de büyük bir saygı görüyor. Eğer teknik direktör onu kadroya seçmişse uluslararası müsabaka tecrübesini milli takıma yansıtması içindir. Belki fizik olarak yaşından dolayı en iyi seviyede değildir ancak teknik olarak çok büyük bir tecrübeye sahip. Büyük ihtimalle bu turnuva onun son eleme turnuvası olacaktır ve bu yüzden en iyisini yapmaya gayret edecektir."

- Arnavutluk kadrosuna baktığımızda kadroya davet edilen 20 oyuncunun 27 yaş ve altında olması dikkat çekiyor. Arnavutluk’u nasıl tanımlamalıyız; tecrübesiz mi yoksa çok yetenekli mi?

"Arnavutluk 2016 Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkını elde etmiş bir ülke. Bu Arnavutluk tarihi açısından bir ilkti. O takımdan birçok oyuncu hala kadroda. Takım olarak yaş anlamında genç olmasına rağmen Arnavutluk büyük bir tecrübeye sahip. Benim gibi bazı oyuncular emekli oldu ancak gençler geliyor. Bir jenerasyon değişimi var. Yani 2016’da Avrupa Şampiyonası’na katılan kadronun belli kısmı korunurken bir yandan da gençler bu kadroyla kaynaştırılıyor. Belki bazı genç oyuncuların tecrübeye ihtiyacı var denebilir ama Arnavutluk’un şu anki kadrosunu başarı elde etmiş tecrübeliler ve gençlerin karışımı olarak tanımlayabiliriz."

- Arnavutluk Milli Takımı’nın oyun anlayışını nasıl tarif edersin?

"Yeni teknik direktör geldiğinde aslında bu durum çok zorluydu. 2016 Avrupa Şampiyonası’na kadar taktik ağırlıklı, iyi organize olmuş bir yapıdan bahsediyorduk. Bize gol atmak çok zordu. Özellikle defans anlamında çok iyiydik. Aslında tipik bir İtalyan futbol anlayışına değinebilirdik. Şimdi yeni bir teknik direktörümüz var o da İtalyan ancak o, bu anlayışı biraz daha hücum ağırlıklı olarak değiştirmeye çalışıyor. Son bölüm özellikle sonuç anlamında çok başarılı geçti denemez. Ama artık kadro konusunda daha iyi bir tecrübeye sahip. Yani şu anda Arnavutluk’un futbol mantalitesini İtalyan taktik anlayışının daha fazla hücum oyuncusuyla oynanması olarak nitelendirebiliriz."

"Türkiye, ile birlikte grubun favorisi"

- Fransa, İzlanda, Moldova ve Andorra da 2020 Avrupa Şampiyonası için Türkiye ve Arnavutluk ile aynı grupta. Senin ilk sıra için favorin kim?

"Kesinlikle dünya şampiyonu ve son Avrupa Şampiyonası finalisti Fransa grubun favorisi. Fransa grubu kazanacaktır. Diğer takımlar ikinci sıra için yarışacaktır ve bu yarış Türkiye, Arnavutluk ve İzlanda arasında geçecektir. İzlanda tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası’na ve Dünya Kupası’na katıldı. Artık tecrübeli bir kadroları var. Türkiye de son dönemde İzlanda’ya karşı çok fazla maça çıktı. Birbirlerini iyi tanıyorlar. Biz İzlanda’ya karşı 6 yıl önce onların büyümeye başladığı dönemde rakip olmuştuk. Biz de onları biraz biliyoruz. İzlanda ve Türkiye’nin ikinci sıra için biraz daha şanslı olduğunu söyleyebiliriz ama Arnavutluk da bu yarışta olacaktır."

- Türkiye’nin yeni bir teknik direktörü var. Şenol Güneş ile Türkiye, 2002 Dünya Kupası’nı 3. sırada bitirmişti. Takımda ayrıca üst seviye futbol oynayan birçok oyuncu var. Türkiye Milli Takımı hakkında neler söylersin?

"Türkiye Milli Takımı özellikle son 20-25 yılda çok yetenekli bir takım haline geldi. Özellikle, Hasan Şaş’ın olduğu jenerasyonla beraber, 96’dan 98’den başlayarak Türkiye; son 30 yılda büyük bir aşama kaydetti. Tarihsel olarak Dünya kupası üçüncülüğü tabii ki muhteşem. Ben ’ya karşı oynanan yarı final maçını hatırlıyorum. Türkiye, üst seviye futbolla mücadele edebilme yetisine, uluslararası turnuva, büyük turnuva oynama alışkanlığına sahip. Türkiye’nin aynı zamanda büyük bir futbol ligi var. Ekonomik olarak da iyi oyuncular getirebiliyorlar. Büyük yetenekler de üretiyorlar. Evet, belki son dönemde çok iyi bir dönem geçirmiyorlar ama Türkiy, her zaman geri dönüp iyi jenerasyonlar çıkartmıştır. Biliyorum ki Türkiye için büyük maç ve turnuva kaçırmak her zaman zordur. Bu yüzden ben Türkiye’yi 2020 Avrupa Şampiyonası’na katılmak için Fransa ile beraber favori görüyorum. Şenol Güneş de büyük bir tecrübeye sahip. Onun için bu turnuva belki de milli takımla son meydan okuması olacaktır. Eminim ki büyük işler başarmak için son derece motivedir. Türk futbol tarihine adını yazdırmış bir isim ve yeni jenerasyon ve oyuncularla tekrar büyük başarılar kazanmak istiyordur. Basketbol da Türkiye’de önemli bir yere sahip ama futbol bir numara. Bu yüzden Türk taraftarlar Dünya Kupası’nın veya Avrupa Şampiyonası’nın kaçırılmasını kabullenmiyorlardır. Bence Türkiye herkesle karşılaşmaya hazır."

- Arnavutluk karşısında Türkiye’den hangi oyuncu sence daha tehlikeli olur? Keza Arnavutluk’ta da kim Türkiye’ye karşı en büyük tehlikeyi yaratır?

"Türk oyuncuların bazıları çok büyük kulüplerde forma giyiyor. Belki her zaman oynama şansı bulamıyorlar ama özellikle son dönemde Türkiye’nin hücum oyuncuları Cengiz Ünder, Cenk Tosun önemli çıkış yakaladılar. Hakan Çalhanoğlu, şimdilerde tekrar bir çıkış peşinde, Gattuso’nun takımında oynuyor. Çalhanoğlu’nun ’daki son maçını izledim. Koşuyor… Geri dönüyor. Onun için Milano’daki ilk yılı çok kolay olmadı. Sakat olduğu için kadroda olmasa da Cengiz Ünder gibi oyuncular da iyi durumdaysa Türkiye her zaman iyi işler yapabilir. Türkiye genç bir takım ama üst seviyede futbol oynayan oyunculara sahip. Arnavutluk’ta ise uzun süre sakat olan Armando Sadiku önemli bir oyuncu. Lugano'da oynuyor ve tekrar formunu yakalamaya çalışıyor. Arnavutluk aslında bireysel anlamda değil de takım olarak tehlikeli olabilecek bir yapıya sahip. Biz takım olarak iyi işler yapabiliyoruz ama iyi forvet oyuncularımız da var. Sokol Cikalleshi de son dönemde belki formunu tam yakalayamadı ama Sadiku formdaysa Türkiye’ye karşı tehlikeli bir rakip olabilir."

Lorik Cana'nın maç tahmini

- Peki sence bu maçın favorisi kim?

"Bu maç iki takım için de çok önemli. İki takımda grupta ikinci olabilmek için yarışacak. Türkiye tabii ki biraz daha favori olarak gözüken taraf. Ama Arnavutluk da ilk maçlarını kazanma alışkanlığına sahip. İki takım da kazanmak için oynayacaktır ama mağlubiyet riskini de almayacaklardır. Ben beraberlik diyeceğim."