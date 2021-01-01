Lorient 1-4 Lille | Yusuf Yazıcı asistini yaptı, Lille Fransa'da liderliği kaptırmadı

Ligue 1'de Lorient ile karşılaşan Lille, Yusuf Yazıcı'nın da asist yaptığı karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak liderlik koltuğunu bırakmadı.

'in 26. haftasında'i konuk etti. Zeki Çelik'in ilk 11'de başladığı mücadeleye Yusuf Yazıcı 65. dakikada dahil oldu ve Fransız ekibinin 4. golünün asistini yaptı. Puanını 58'e yükselten Lille rakibine şans tanımayarak sahadan 4-1 galip ayrıldı. Lille böylece ligdeki yenilmezlik serisini de 8'e çıkardı ve zirveyi rakiplerine kaptırmadı.

Lorient - Lille maçında golleri kim attı?

Karşılaşma Lorient için şanssız başladı. 21. dakikada Gravillon topu kendi ağlarına gönderdi ve Lille 1-0 öne geçti. Ancak Lorient maçı hemen rakibine bırakmadı. 23. dakikada Hergault, Moffi'den aldığı pası gole çevirdi ve ekibinin beraberliği yakalamasını sağladı. İlk yarının bitimine dakikalar kala bu kez Lille sahneye çıktı. 38. dakikada Jose Fonte topu ağlarla buluşturdu ve Lille soyunma odasına 2-1 önde gitti. 59. dakikada Jonathan Ikone karşılaşmanın ekibinin üçüncü golünü kaydetti. 90+1'de ise sahneye Yusuf Yazıcı çıktı. Yusuf'un pasıyla buluşan Bradaric 4. golü attı ve Lille'i zirve yarışında tuttu.

Lorient - Lille kaç puanda?

Ligue 1'de 58 puan toplayan Lille liderlik koltuğunda oturuyor. Lille'in yakın takipçileri Lyon'un ise 55, PSG'nin 54 puanı var. Lorient ise 23 puanla 18. sırada.

Yusuf Yazıcı bu sezon kaç gol attı, kaç asist yaptı?

Bu sezon Ligue 1'de 21 maça çıkan Yusuf Yazıcı 7 gol, 3 asist kaydetti. Milli oyuncunun Avrupa Ligi'nde ise bu sezon 6 gol, 1 asisti var.

İki takımın sıradaki maçları

Lille 28 Şubat'ta RC Strasbourg'u konuk edecek. Lorient ise 24 Şubat'ta Nimes deplasmanına gidecek.