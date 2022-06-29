Napoli'den ayrılan 31 yaşındaki oyuncunun yeni kulübündeki imza töreninde ilginç anlar yaşandı.

Lorenzo Insigne'nin Toronto FC'deki basın toplantısında son soru sorulacağı anda sözü İtalyan oyuncunun oğlu aldı.

2012'den bu yana formasını giydiği ve altyapısında yetiştiği Napoli'de efsaneleşen oyuncu, MLS ekibi Toronto FC'ye imza attı.

Kanada ekibi ile dört yıllık anlaşmaya varan Insigne için düzenlenen basın toplantısında en iyi soru oğlundan geldi.

Lorenzo Insigne'nin basın toplantısında ne oldu?

Insigne, Toronto FC ile anlaşmasının ardından eşi ve çocuklarıyla birlikte düzenlenecek basın toplantısı için Kanada'ya uçtu.

İtalyan oyuncu basın mensuplarının sorularını yanıtlarken ilginç anlar yaşandı.

Medya sözcüsünün son soruyu alacaklarını söylediği esnada mikrofonu eline alan Insigne'nin oğlu, "Baba seni seviyorum" dedi.

Insigne ise bu sözleri duymasının ardından gülerek oğluna öpücük yolladı.

🥰 Lorenzo Insigne's son saying "Daddy, I love you" in his first press conference after signing for @TorontoFC is everything! pic.twitter.com/PDV0NSx451 — SPORF (@Sporf) June 29, 2022

Lorenzo ne söyledi?

Lorenzo Insigne, Toronto FC'deki anlaşmasıyla MLS tarihinin en yüksek maaşlı oyuncusu oldu.

Ancak İtalyan futbolcu kulübe para için imza atmadığını belirterek şunları söyledi:

"Para için değil, ailemin iyiliği için Toronto'ya geldim. Avrupa'da da kalabilirdim. 31 yaşındayım, yani önümde daha uzun yıllar var. Bir değişiklik yapmak, kendi adıma yeni bir meydan okuma istedim."

Daha fazlası