Lorenzo Insigne'nin Toronto FC'ye imza attığı basın toplantısında sözü oğlu aldı
Lorenzo Insigne'nin Toronto FC'deki basın toplantısında son soru sorulacağı anda sözü İtalyan oyuncunun oğlu aldı.
2012'den bu yana formasını giydiği ve altyapısında yetiştiği Napoli'de efsaneleşen oyuncu, MLS ekibi Toronto FC'ye imza attı.
Kanada ekibi ile dört yıllık anlaşmaya varan Insigne için düzenlenen basın toplantısında en iyi soru oğlundan geldi.
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Lorenzo Insigne'nin basın toplantısında ne oldu?
Insigne, Toronto FC ile anlaşmasının ardından eşi ve çocuklarıyla birlikte düzenlenecek basın toplantısı için Kanada'ya uçtu.
İtalyan oyuncu basın mensuplarının sorularını yanıtlarken ilginç anlar yaşandı.
Medya sözcüsünün son soruyu alacaklarını söylediği esnada mikrofonu eline alan Insigne'nin oğlu, "Baba seni seviyorum" dedi.
Insigne ise bu sözleri duymasının ardından gülerek oğluna öpücük yolladı.
Lorenzo ne söyledi?
Lorenzo Insigne, Toronto FC'deki anlaşmasıyla MLS tarihinin en yüksek maaşlı oyuncusu oldu.
Ancak İtalyan futbolcu kulübe para için imza atmadığını belirterek şunları söyledi:
"Para için değil, ailemin iyiliği için Toronto'ya geldim. Avrupa'da da kalabilirdim. 31 yaşındayım, yani önümde daha uzun yıllar var. Bir değişiklik yapmak, kendi adıma yeni bir meydan okuma istedim."