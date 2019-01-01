Lorenzo Insigne, James Rodriguez'i Napoli'de görmek istiyor

Napoli kaptanı Insigne, kapılarının her zaman kaliteli oyuncular için açık olduğunu söylüyor.

Lorenzo Insigne, James Rodriguez'in ekibine katılmayı seçmesi durumunda kendini geliştireceğini düşünüyor.

kaptanı, Radio Kiss Kiss'e yaptığı açıklamada, "Kapımız güçlü oyunculara her zaman açık. Hepsini memnuniyetle karşılarız" ifadelerini kullandı.

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"James Rodriguez gerçek bir 10 numara. Bir kalitesi var ve birlikte harika bir takım olabiliriz. Ancak bu seçim kulüp ve teknik direktöre ait."

Serie A ekibi yeni sezon hazırlıklarına 19 Temmuz Cuma günü Feralpisalo karşılaşması ile başlayacak. 28 Temmuz'da ise son Şampiyonlar Ligi şampiyonu ile İskoçya'da mücadele edecek.