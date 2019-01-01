Lorenzo Insigne, James Rodriguez'i Napoli'de görmek istiyor
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Lorenzo Insigne, James Rodriguez'in Serie A ekibine katılmayı seçmesi durumunda kendini geliştireceğini düşünüyor.
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Napoli kaptanı, Radio Kiss Kiss'e yaptığı açıklamada, "Kapımız güçlü oyunculara her zaman açık. Hepsini memnuniyetle karşılarız" ifadelerini kullandı.
"James Rodriguez gerçek bir 10 numara. Bir kalitesi var ve birlikte harika bir takım olabiliriz. Ancak bu seçim kulüp ve teknik direktöre ait."
Serie A ekibi yeni sezon hazırlıklarına 19 Temmuz Cuma günü Feralpisalo karşılaşması ile başlayacak. 28 Temmuz'da ise son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile İskoçya'da mücadele edecek.