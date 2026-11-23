Lorenzo Colombo, Sassuolo-Genoa maçında oyuna girdikten kısa süre sonra dizinin doğal olmayan bir şekilde dönmesiyle yerde kaldı. İşte golcünün son durumu.

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Lorenzo Colombo'nun maçı yalnızca 5 dakika sürdü. Genoa'nın 2002 doğumlu golcüsü, bir aydır ayak bileği sorunları yaşıyordu ve Danele De Rossi bu sorunların arada çözülmüş olmasını umuyordu. Colombo, Genoa'nın Karadağlı Osmajic'in iki golüyle Sassuolo'yu 2-0 yendiği maçın 83. dakikasında Osmajic'in yerine oyuna girdi ancak 88. dakikada, değişiklik hakkı kalmamışken, sonradan çok ciddi olduğu anlaşılan diz sakatlığı nedeniyle sahadan ayrılmak zorunda kaldı.

ÇAPRAZ BAĞ YIRTILDI

Mapei Stadyumu'ndan gelen ilk olumsuz izlenimleri, Colombo'nun tetkik sonuçlarını resmî açıklamayla duyuran Genoa doğruladı. Sonuç ağırdı: çapraz bağ yırtığı.

"Genoa CFC, futbolcumuz Lorenzo Colombo'ya yapılan tetkiklerde sağ dizindeki ön çapraz bağda yırtık tespit edildiğini bildirir. Golcümüz, rekonstrüktif cerrahi müdahale için önümüzdeki günlerde gerekli uzman değerlendirmelerinden geçecek."

İYİLEŞME SÜRESİ

Colombo uzun süre sahalardan uzak kalacak. İyileşme süresinin yaklaşık altı ay olduğu tahmin ediliyor. Genoa'nın santrforu en azından ligin son maçlarına yetişmeyi umuyor ancak sezonunun büyük ölçüde sekteye uğradığı, hatta bitmiş olabileceği söylenebilir.

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NE OLDU?

Sağanak yağmur altında, kaygan zeminde Colombo topu almak için Cinquegrano'yla mücadeleye girdi. Topu kazanamamasına rağmen hemen yere yığıldı ve çok acı çektiği görüldü. Sağlık ekibi, golcünün yerdeki duruşu nedeniyle ilk anda en kötüsünden endişelendi. Ancak daha sonra sorunun fiziksel bir sakatlık olduğu ve özellikle dizinde bulunduğu anlaşıldı.

DOĞRUDAN SOYUNMA ODASINA

Değişiklik hakkı kalmayan Genoa'da Colombo sahadan ayrılmak ve doğrudan soyunma odasına gitmek zorunda kaldı. Eski Lecce santrforunu sağlık ekibi kollarında saha dışına taşıdı. İlk gelen bilgilere göre de sakatlık ciddi görülüyordu. Tetkikler bu endişeleri ne yazık ki doğruladı.