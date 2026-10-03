Katar Milli Takımı'nın teknik direktörü İspanyol Julen Lopetegui, yarı finalde kaybettiği Suudi Arabistan'ın teknik direktörünü övdü ve Suudi Arabistan'ı Arap Körfezi Kupası "Körfez 27" turnuvasının en iyisi olarak nitelendirdi.

Suudi Arabistan Milli Takımı, bugün cumartesi günü Cidde'deki İnma Stadı'nda Körfez turnuvasının yarı final turunda oynanan ve normal süresi ile uzatmaları golsüz berabere biten maçın ardından, penaltı atışları sonucunda Katar Milli Takımı'nı mağlup etti.

Lopetegui, Suudi Arabistan'ın "El-Riyadiyye" gazetesinin aktardığı maç sonrası basın toplantısındaki açıklamalarında şunları söyledi: "Elenmekten dolayı üzgünüz."

Şöyle devam etti: "Güçlü ve zorlu bir seyirci önünde çetin bir maç oynadık ve maça en iyi şekilde başlamak için bazı oyuncularda değişiklik yapmaya çalıştık."

Ve ekledi: "Penaltı atışlarında kaybettiğimiz için büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz, ancak oyuncuların gösterdiği mücadeleden dolayı gurur duyuyorum. Oyuncularla konuştum ve turnuvanın en iyi takımına karşı oynadığımızı söyledim."

Maç boyunca savunmaya dayalı oynamalarıyla ilgili olarak ise şunları söyledi: "Savunma ağırlıklı oynamak zorundaydık; takımımız yorgundu ve rakip takım da savunmaya dayalı oynadı, ona karşı gol atmak zordu."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "İki takım da gol atamadı, hava koşulları maçı etkiledi ve son ana kadar mücadele edecek oyuncuları seçmeye çalıştım."

Ayrıntılandırarak devam etti: "Her maçta en iyileri seçiyoruz; bir teknik direktör olarak isimlere bakmaksızın uygun oyuncuyu seçmem gerekiyor. Bunu bazı oyuncuların yorgunluğu nedeniyle uyguladım, hücum oyuncuları seçtim ve değişiklikler maçta iyi oldu."

Şöyle sürdürdü: "Penaltı atışlarını kullanmak için en iyi oyuncuları seçtim ve takımımla penaltı atışlarına gidilmesinin mümkün olduğunu konuştum; bugün olumlu bir ruhla oynadık."

Şöyle tamamladı: "Penaltı atışlarında durum zordur, son antrenmanda bunun üzerinde çalıştık ve performansımız dikkat çekiciydi, ancak bugün baskı nedeniyle başarılı olamadık."

Hatırlatmak gerekirse, Suudi Arabistan Milli Takımı, Körfez 27 turnuvasının final maçında önümüzdeki salı günü Cidde'deki İnma Stadı'nda Umman ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki karşılaşmanın galibiyle karşılaşacak.