Katar Milli Takımı'nın İspanyol teknik direktörü Julen Lopetegui, Suudi Arabistan'a karşı oynanacak merakla beklenen maç öncesinde iddiasını yükselterek, Katar'ın "Körfez Kupası 27"ye yalnızca katılmak için değil, sakatlıklara ve yarı final öncesindeki zaman darlığına rağmen şampiyonluk için yarışmak amacıyla geldiğini vurguladı.

Katar Milli Takımı, turnuvanın yarı final turunda yarın cumartesi günü İnma Stadı'nda Suudi Arabistan Milli Takımı ile büyük bir taraftar ilgisi gören bir maçta karşı karşıya gelecek.

Lopetegui basın toplantısında şunları söyledi: "Hazırlık için elimizdeki iki günü değerlendirdik ve ağırlıklı olarak oyuncuların enerjilerini geri kazanmasına odaklandık. Kadro bizim için net ve herkes, kendi sahasında ve kendi taraftarları önünde oynayan güçlü bir rakiple mücadele etmeye hazır."

Şöyle devam etti: "Stadın taraftarla dolu olması bizim için bir baskı değil, aksine ek bir motivasyon. Taraftarların milli takımlarını destekleyeceğini biliyoruz, ama hiçbir mazeret yok. Sahada odaklanmamız, iyi savunma yapmamız ve keskin bir hücum sergilememiz gerekiyor. Fiziksel, zihinsel ve taktiksel güce sahibiz."

İspanyol teknik direktör, Katar Milli Takımı'nın seviyesini savunarak yarı finale ulaşmanın takımın yarışma kapasitesini yansıttığını vurguladı ve şöyle dedi: "Gol atmak için pek çok fırsat yarattık, bu yüzden Katar Milli Takımı'nın iyi olmadığını düşünenlere katılmıyorum. Yarışmak için gereken zihniyete ve güce sahibiz, bunun kanıtı da yarı finalde bulunmamız."









Katar Milli Takımı'nın teknik direktörü şöyle sürdürdü: "Tarih önemli, ama biz gerçeklikten bahsediyoruz. Bazı sakatlıklarla karşı karşıyayız ve zaman dar, ancak hiçbir mazeret yok. Büyük bir özgüvene sahibiz ve güçlü bir maç ortaya koymak istiyoruz. Eğer Suudi Arabistan'ı yenebilirsek bu harika olur."

Lopetegui, turnuvaya katılım hedefleri konusundaki tutumunu da netleştirerek şunları söyledi: "Buraya sadece oynamak ya da oyuncuları denemek için gelmedik. Turnuvayı ciddiye alıyoruz, kazanmak ve sahip olduğumuz en iyiyi ortaya koymak istiyoruz. Buraya kupayı kazanmak için geldik."

Ekrem Afif ve Moez Ali konusunda ise Lopetegui, durumlarının henüz kesin olarak belirlenmediğini açıklayarak şöyle dedi: "Ekrem Afif birden fazla hücum mevkisinde oynayabilir, ancak hastaydı ve yarın oynayıp oynamayacağını henüz bilmiyorum. Onun varlığıyla ya da yokluğuyla yarışabilecek güçteyiz."









Katar Milli Takımı'nın teknik direktörü şunları ekledi: "Moez Ali'nin oynayabilecek durumda olmasını ve takıma yardımcı olmasını umuyorum. Oyuncuların bir miktar dinlenip toparlanmasının ardından, kadroya ilişkin nihai kararı vermek için yarın sabahı bekleyeceğiz."

Katar Milli Takımı oyuncusu Abdülaziz Hatem ise takımın maça hazır olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: "Moralimiz yüksek ve herkes hazır. Hazırlık için iki günümüz var ve bütün dikkatimiz tur atlamayı başarmaya odaklanmış durumda. Ev sahibi ve taraftar avantajına sahip Suudi Arabistan Milli Takımı ile mücadelenin zorluğunun farkındayız."

Hatem, mevcut durumun Dünya Kupası'ndan farklı olduğunu açıklayarak şunları söyledi: "Dünya Kupası dönemi farklıydı; yeni unsurlar var ve bir geçiş dönemi yaşıyoruz. Bu turnuvanın farklı bir hedefi var, ama zihniyetimiz yarışmak. 50 binden fazla taraftarın önünde bir maç oynayacak olmamız harika bir şey."



