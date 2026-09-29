Katar Milli Takımı, Arap Körfezi Kupası "Körfez 27"de yarı finale yükselmeyi garantiledikten sonra farklı hesaplar eşliğinde Birleşik Arap Emirlikleri karşısındaki merakla beklenen mücadelesine çıkıyor; ancak El Annabi'nin teknik direktörü İspanyol Julen Lopetegui, rakibinin şampiyonluğa oynayacak niteliklere sahip olması nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri sınavının önemsiz olmayacağının farkında.

Lopetegui, basın toplantısında, Birleşik Arap Emirlikleri'nin şampiyonluğa aday takımların en önde gelenlerinden biri olduğunu vurgulayarak, hazırlık için zamanın kısıtlı olmasına rağmen mücadeleye en üst düzeyde konsantrasyonla yaklaşmanın gerekliliğinin altını çizdi.

Katar teknik direktörü şöyle konuştu: "Şampiyonluğa en önde gelen adaylardan biri sayılan Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı karşısında hazır olmalıyız. Hazırlanmak için yeterli zamanımız olmadığını biliyoruz, ancak konsantrasyonumuz bu mücadeleye odaklanacak."

Sözlerine şöyle devam etti: "Yarı finale yükseldik, ancak önce Birleşik Arap Emirlikleri maçını oynamamız gerekiyor. Grubun hazırlığını korumak ve sakatlıklardan kaçınmak istiyoruz; buna ek olarak oyuncuları maça psikolojik olarak hazırlamak üzere çalışmak istiyoruz."

Lopetegui, Akram Afif hakkında konuşarak onun seviyesinden ve sahadaki rolünden memnun olduğunu dile getirdi ve şöyle dedi: "Akram, oynadığı mevkide büyük fedakârlıklar gösterdi ve her an gol atabilecek durumda. Diğer takım arkadaşlarıyla birlikte ortaya koyduğu seviyeden çok memnunum ve sahanın derinliklerinde yer almasından endişeli değilim."









İspanyol teknik direktör, Katar'ın yarı finalde karşılaşacağı takımı incelemek amacıyla Suudi Arabistan ile Irak arasındaki mücadeleyi takip edeceğini açıklayarak şunları söyledi: "Ben bir futbol tutkunuyum ve yarı finaldeki mücadelemizden önce her iki takımdaki olumlu noktaları tespit etmek için Suudi Arabistan ile Irak maçını izleyeceğim."

Katar Milli Takımı'nın kaptanı Hasan El Haydos ise El Annabi'nin mücadeleye hazır olduğunu belirterek şunları vurguladı: "Birleşik Arap Emirlikleri kendini yenileyen ve güçlü bir takım; onlarla mücadelelerimiz her zaman zorlu geçer. Kariyerimin başlarında İsmail Matar, Ali Mabhout ve Ömer Abdurrahman gibi Emirlikler futbolunun devlerine karşı oynadım; rakibe saygı duymak biz oyuncuların görevidir."

Geleceği ve emekliliğinin ne zaman geleceği konusunda El Haydos şunları söyledi: "Futbol sahalarında devamlılık, âlemlerin Rabbinin bir lütfudur ve emeklilik kararını almak için belirli bir tarih yok. Oyunculara her zaman şunu söylüyorum: İstek ve tutku bittiğinde bir oyuncu emekliliğini ilan edebilir. Küçüklüğümden beri tenisi seviyorum, futbolu da öyle."