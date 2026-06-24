Lopetegui, elenme nedenlerini açıkladı: Olanlar için üzgünüm ama Katarlı oyuncularımla gurur duyuyorum

Katar Milli Takımı teknik direktörü İspanyol Julen Lopetegui, Bosna-Hersek’e karşı alınan yenilginin ve 2026 Dünya Kupası’nda son 32’ye kalma şansının kaçırılmasının nedenlerini açıkladı.

Katar Milli Takımı, Çarşamba akşamı 2. Grubun üçüncü turunda oynanan maçta Bosna-Hersek'e 1-3 yenildi.

Bu, Kanada'ya 0-6 yenilmesinin ardından Arap takımının gruptaki üst üste ikinci mağlubiyeti oldu. Böylece Katar, 1 puanla dördüncü sırada kalarak, galibiyetsiz bir şekilde turnuvadan erken elendi.

Maçın ardından Katar’ın “beIN Sports” kanalına konuşan Lopetegui, “Maçı analiz etmem gerekiyor, ancak bana göre bazı anlarda iyi bir performans sergiledik. Başlangıç iyi değildi; Bosna-Hersek, Avrupa liglerinde en iyi kanat oyuncularına sahip” dedi.

"Topa hakimiyetimizi daha iyi hale getirmeliydik, ancak yine de gol atacak kadar azmimiz vardı ve ikinci yarıda golle sonuçlandıramadığımız 3 fırsat yakaladık" diye ekledi.

İspanyol teknik direktör sözlerine şöyle devam etti: “Bosna’nın üçüncü golü, ikinci yarıdaki tek atağından geldi; oysa oyunun gidişatını biz kontrol ediyorduk, ancak atakların temposunu artırmamız gerekirdi.”

Lopetegui, açıklamalarını şöyle tamamladı: “Dünya Kupası’nda ilerleyebilmek için daha az hata yapmalısınız. Yine de oyuncularımın tutumu ve performansından gurur duyuyorum.”

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