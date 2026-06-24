Lopetegui, Bosna-Hersek maçı için Katar’ın resmi kadrosunu açıkladı

Katar Milli Takımı Teknik Direktörü Julen Lopetegui, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü turunda bu gece Bosna-Hersek ile oynanacak maçta takımının resmi kadrosunu açıkladı.

Her iki takım da şu ana kadar sadece birer puan topladı ve grup lideri Kanada ile ikinci sıradaki İsviçre'nin üç puan gerisinde bulunuyor. Bu nedenle, ikinci tura yükselme umudunu sürdürebilmek için bu geceki maçta her iki takımın da tek hedefi galibiyet.

Katar’ın kadrosu şu şekilde:

Mahmoud Abondi, Pedro Miguel, Issa Laï, Jassim Jaber, Boualam Khoukhi, Sultan Al-Braki, Karim Boudiaf, Ahmed Fathi, Edmilson Junior, Hassan Al-Haydos ve Akram Afif.

Diğer tarafta ise teknik direktör Sergei Barbariz tarafından açıklanan Bosna-Hersek kadrosu şu şekildeydi:

Nikola Vasilj, Kolasinac, Nikola Katicić, Stevan Radelić, Arjan Malik, Ivan Bašić, Ivan Sunjić, Ermedin Demirović, Edin Džeko, Karim Alajbegović ve Esmir Bajraktařević.