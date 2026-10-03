Manchester City'ye isnat edilen mali ihlaller davasının yankıları diplomatik boyuta da uzandı. Birleşik Arap Emirlikleri, bir Emirlik fonunun sahip olduğu kulüp aleyhine verilen karar üzerine Birleşik Krallık'taki yatırımlardan milyarlarca sterlin çekmekle tehdit etti.

İngiliz "Telegraph" gazetesi, Manchester City'nin, kulübü 2009 ve 2018 yılları arasındaki dönemde 114 mali ihlal işlemekten mahkûm eden Premier Lig'e bağlı bağımsız komisyonun kararına karşı temyize hazırlandığı sırada, Abu Dabi'nin davanın yankıları konusunda İngiliz Başbakan Andy Burnham'a bir uyarı yönelttiğini aktardı.

Bu gelişmeler, eski Büyük Manchester belediye başkanı Burnham'ın, karar sonrası Birleşik Arap Emirlikleri'nin kulübü satma kararı alması ihtimalinden duyduğu endişeyi dile getirmesinin ardından geldi. İngiliz hükümeti daha sonra hiçbir takımın "kanunun üstünde" olmadığını vurguladı.

"Telegraph"a göre, çekilmesinden endişe edilen yatırımlar, İngiliz hükümetinin Oxford ile Cambridge arasında uzanan bir teknoloji merkezi geliştirmeyi amaçladığı özel yatırım projeleri ve fonlarıyla bağlantılı. Londra bu projeyi, Silikon Vadisi'ne rakip bir teknoloji merkezi inşa etme yönünde iddialı bir adım olarak tanımlıyor.

Gazete, Manchester City yönetim kurulu başkanı Halid el-Mübarek'in, Premier Lig'in davanın ayrıntılarını açıklamasından iki hafta önce Ticaret Devlet Bakanı Jonathan Reynolds ile bir araya geldiğine dikkat çekti.

Rapora göre el-Mübarek, kararın ayrıntıları henüz kamuoyuna açıklanmamış olmasına rağmen o dönemde kulübün mahkûmiyetinden haberdardı.

Bu gelişmeler, Manchester City'nin bağımsız komisyonun kararına itiraz etmek üzere harekete geçmesiyle aynı döneme denk geliyor. Bu da sportif ve hukuki olarak başlayan, ardından yankıları Birleşik Arap Emirlikleri ile Birleşik Krallık arasındaki ekonomik ilişkilere uzanan anlaşmazlıkta yeni bir aşamanın önünü açıyor.