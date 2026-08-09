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주드 벨링엄 (Jude Bellingham)Getty Images
Abobakr El Mokadem

Çeviri:

Londra'ya kısa bir ziyaret: Bellingham iznini Arsenal'in stadında noktaladı

Arsenal - Dortmund
Arsenal
Dortmund
Club Friendlies
Real Madrid
J. Bellingham
J. Bellingham
İngiltere
Almanya
İspanya

Dünya Kupası sonrası izin aldı

Real Madrid'in yıldızı Jude Bellingham, bu Pazar günü Arsenal'in evi olan Emirates Stadyumu'nda görüldü. 

"The Sun" gazetesine göre, İngiltere'nin yıldızı Jude Bellingham, kardeşi Jobe Bellingham'ı ve eski kulübü Borussia Dortmund'u Arsenal karşısında desteklerken görüldü.

Dortmund, Emirates Stadyumu'nda sezon başlamadan önce oynanan çekişmeli bir hazırlık maçında Arsenal'i 3-2 mağlup etti.

23 yaşındaki oyuncu, Arsenal'in stadyumundaki VIP bölümünde yer alarak maçın gidişatını izledi.

Çok yönlü orta saha oyuncusu, 20 yaşındaki Jobe'un Borussia Dortmund'la ilk 11'de başlayıp İngiltere Premier Lig şampiyonu karşısında maçın tamamını oynamasını izleme fırsatı buldu.

Bellingham, Dortmund'un performansının ardından moralinin yerinde olduğunu gösterdi. Kendisi bu kulüpte üç yıl geçirmiş, 2023 yılında Real Madrid'e transfer olana kadar 132 maçta toplam 24 gol ve 16 asistlik istatistiğe ulaşmıştı.

Jobe ise geçen yıl Alman ekibine katıldığından bu yana tüm kulvarlarda 49 maçta beş gol kaydetti.

Jude'un, İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası'nda üçüncülük elde etmesinin ardından yaşadığı uzun yaz tatilinin sonunda, yarın Pazartesi günü Real Madrid'in yeni sezon hazırlık kampına katılması bekleniyor.



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