Bugün pazar günü yayımlanan bir basın raporu, 2026 Ballon d'Or yarışını ve Barcelona ile Real Madrid'in yıldızları Lamine Yamal ile Kylian Mbappe arasındaki ateşli mücadeleyi ele aldı.

"L'Equipe" gazetesinin yaptığı ankete göre, Kylian Mbappe Ballon d'Or ödülünü kazanmaya en yakın aday olarak görülüyor.

Fransız forvet, bu ankete göre adaylar listesinin başında yer alıyor ve ödülü kazanma konusunda avantajlı konumda bulunuyor.

Bu oylama, 26 Ekim'de Londra'da sahiplerini bulacak prestijli ödül için verilen mücadeleyi yeniden gündeme taşıyor.

En büyük sürpriz ise sıralamanın zirvesinde: Lamine Yamal, bu ankette ilk üç sıradan birine yerleşmeyi başaramadı.

Bu sonuç, Mbappe'nin Ballon d'Or yarışındaki etkisinin sürdüğünü gösteriyor ve futbol dünyasının en yüksek bireysel ödülünü kazanmayı kimin hak ettiğine dair süregelen tartışmaya yeni bir bölüm ekliyor.

Fransız gazetesinin anketinde Kvaratshelia ve Kane sonraki sıralarda yer alıyor.

"L'Equipe" gazetesinin anketi Ballon d'Or ödülünün nihai sonucunu temsil etmiyor; ancak yarışın şu an nasıl seyrettiğine ve seçmenler arasında en fazla uzlaşmayı sağlayan isimlere dair bir fikir veriyor.