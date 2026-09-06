Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Premier Lig'in üçüncü haftasında bugün akşam Emirates Stadyumu'nda oynanacak Londra derbisinde Chelsea ile karşılaşacak takımının ilk 11'ini açıkladı.

Yeni transfer Jurrien Timber, Arsenal savunmasında ilk kez ilk 11'de başlarken, Kai Havertz Arsenal hücumunun başında yer alıyor.

Arsenal'in ilk 11'i şu şekilde:

Kaleci: Raya.

Savunma: White, Timber, Gabriel, Calafiori.

Orta saha: Raya, Lewis-Skelly, Ödegaard.

Hücum: Trossard, Saka, Havertz.

Diğer tarafta ise Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso, alışılmış hücum üçlüsü Cole Palmer, Morgan Rogers ve Joao Pedro'ya güveniyor.

Chelsea'nin ilk 11'i şu şekilde:

Kaleci: Emiliano Martinez.

Savunma: Aachimpong, Lacroix, Fofana.

Orta saha: Neto, James, Lavia, Hato.

Hücum: Rogers, Palmer, Joao Pedro.

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