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Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

Çeviri:

Londra derbisinin ilk 11'i: Arsenal'da Cunha ilk 11'de, ateşli üçlü Chelsea'yi sürüklüyor

Arsenal - Chelsea
Arsenal
Chelsea
Premier Lig
M. Arteta
X. Alonso
İngiltere
İspanya

Premier Lig'de alev alev bir karşılaşma

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Premier Lig'in üçüncü haftasında bugün akşam Emirates Stadyumu'nda oynanacak Londra derbisinde Chelsea ile karşılaşacak takımının ilk 11'ini açıkladı.

Yeni transfer Jurrien Timber, Arsenal savunmasında ilk kez ilk 11'de başlarken, Kai Havertz Arsenal hücumunun başında yer alıyor.

Arsenal'in ilk 11'i şu şekilde:

Kaleci: Raya.

Savunma: White, Timber, Gabriel, Calafiori.

Orta saha: Raya, Lewis-Skelly, Ödegaard.

Hücum: Trossard, Saka, Havertz.

Diğer tarafta ise Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso, alışılmış hücum üçlüsü Cole Palmer, Morgan Rogers ve Joao Pedro'ya güveniyor.

Chelsea'nin ilk 11'i şu şekilde:

Kaleci: Emiliano Martinez.

Savunma: Aachimpong, Lacroix, Fofana.

Orta saha: Neto, James, Lavia, Hato.

Hücum: Rogers, Palmer, Joao Pedro.

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