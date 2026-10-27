İspanya futbolunun simge isimlerinden Alexia Putellas, üçüncü Ballon d'Or Feminin ödülünü kazanarak rekoru egale etti ve dünya futbolunun zirvesindeki tahtını resmen geri aldı. Orta saha oyuncusunun Barcelona ve millî takımdaki etkileyici performanslarının ardından gelen bu zafer, prestijli ödülün üst üste altıncı yıl İspanyol bir futbolcuya gitmesini sağladı.

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Zirvede İspanyol hâkimiyeti sürüyor

Putellas, 2026 Kadınlar Ballon d'Or ödülünü kazanarak bir kez daha kadın futbolunun en iyi oyuncusu seçildi. Sıklıkla 'La Reina' olarak anılan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, millî takımdan arkadaşı Aitana Bonmati'nin üç ödüllük rekorunu yakaladı. Putellas ve Bonmati, Putellas'ın 2021'deki ilk zaferinden bu yana verilen son altı ödülü aralarında paylaştı. Bu da İspanyol futbolu için önemli bir dönüm noktası oldu.

FIFA sıralamasındaki ilk 50 ülkeden gazetecilerin katıldığı uluslararası oylamada Putellas açık ara birinci oldu. Eski Barcelona takım arkadaşı Ewa Pajor ikinci sırayı alırken Manchester City'nin golcü forveti Khadija Shaw üçüncü oldu. Bu zafer, 2022 Avrupa Şampiyonası'nın hemen öncesinde yaşadığı ağır ön çapraz bağ sakatlığının ardından uzun bir iyileşme sürecinden geçen Putellas için ayrı bir anlam taşıyor.

Duygusal zafer konuşması

Ödülünü sahnede alan Putellas, sakatlıktan dönüşünün zorlu sürecini anlattığı dokunaklı bir konuşma yaptı. Eski takım arkadaşları ve kulüp çalışanlarıyla zor zamanlarda gösterdikleri ortak dirence değindi. "Takım olarak inanılmaz anlar yaşadık, sakatlıklar gibi bazı zorlukların üstesinden geldik. Hepinizin kaptanı olmak gurur vericiydi," dedi.

Orta saha oyuncusu, iyileşme sürecinin en karanlık günlerinde kendisine yardımcı olan yakınlarına da teşekkür etti. "Bu ödül benim emeğimin karşılığı ama yanımda ailem, annem, kız kardeşim, arkadaşlarım, saha dışındaki bütün ekibim var. Birbirimizi uzun zamandır tanıyoruz. Geçen sezon yeniden eskisi gibi keyif alabildiysem bunun sizin sayenizde olduğunun farkındayım. Bacağımın beni yarı yolda bıraktığı zamanı, dizimdeki ağrıları, yeniden yürümeyi ve koşmayı öğrendiğim günleri hatırlıyorum. En çok şüpheye düştüğüm anlarda yanımdaydınız," diye ekledi.

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Dört kupalı sezonda rakipsiz istatistikler

Putellas, tüm kulvarlarda 21 gol ve 13 asist kaydettiği olağanüstü bireysel performansıyla ödülü kazandı. Barcelona tarihî bir sezonda dört kupa elde ederken Putellas, sezonun beş ayını kaçıran sakat Bonmati'nin yokluğunda daha fazla sorumluluk üstlendi. Avrupa'nın büyük liglerindeki diğer tüm oyunculardan daha fazla hücumun son üçte birlik bölümüne pas attı ve daha fazla gol fırsatı yarattı.

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Putellas, Şampiyonlar Ligi'nde yedi gol atarak Barcelona'nın altı yıldaki dördüncü Avrupa şampiyonluğuna katkı sağladı. Turnuvada yalnızca Ewa Pajor ve Alessia Russo gibi golcü forvetler ondan daha fazla gol atabildi. Şutla sonuçlanan 151 hücum sekansında yer alması, takımın tecrübeli isimlerinden biri olmasına rağmen sahadaki etkisinin hâlâ ne kadar güçlü olduğunu gösterdi.

2026 yazında Putellas, Kadınlar Süper Ligi'nde yeni bir meydan okumayı tercih ederek önemli bir değişikliğe gitti. Katalonya'daki sözleşmesi sona erince milyarder Michelle Kang'in desteklediği London City Lionesses'a katıldı. İngiliz futboluna geçişi onu yavaşlatmadı. WSL'deki ilk yedi maçında üç gol ve bir asistle katkı sağlayarak İspanya'daki dönemine damga vuran kalitesini sergilemeyi sürdürdü.

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Putellas yeni nesle ilham veriyor

Putellas, dünyanın dört bir yanında futbolcu olmayı hayal eden gençleri sevdikleri sporun peşinden gitmeye teşvik eden kapsayıcı ve umut verici bir mesaj verdi. Cinsiyetin veya geçmişin bir çocuğun hayallerine engel olmaması gerektiğini vurgulayarak futbolu gerçekten seven her kız ve erkek çocuğuna sahada yer olduğunu söyledi.

"Dünyanın dört bir yanındaki bütün kız ve erkek çocukları, futbolu seviyorsanız ve futbol oynamak istiyorsanız oynayın. Kız ya da erkek olmanız önemli değil. Nereden geldiğiniz de önemli değil. Biri size bunu yapamayacağınızı söylerse onu dinlemeyin. Kendinize inanın," dedi.