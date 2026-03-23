Lombardo kazandı ama Sampdoria yine de teknik direktörünü değiştirebilir: D'Angelo'nun sözleşmesi 2028'e kadar, Pecchia veya Cioffi adaylar arasında

Sampdoria ve teknik direktörü Attilio Lombardo’nun dün elde ettiği galibiyet, cumartesi günkü protesto gösterilerinin ardından hâlâ gerginliğini koruyan ve küme düşmeme mücadelesinin tam ortasında bulunan ortamı biraz olsun yatıştırdı. Marco Foti’nin görevden alınmasının ardından kulüp içinden bir çözüm olarak seçilen geçici teknik direktör, çok değerli üç puanı takıma kazandırdı; ancak genel tablo hâlâ belirsizliğini koruyor ve sürekli değişiyor. Maç sonrası Lombardo şöyle konuştu: “Hâlâ bu takımın teknik direktörü olduğumu hissediyorum. Ama ben başkalarının kafasının içinde değilim.” Bu sözler, önümüzdeki günlerde teknik direktörlük koltuğunun geleceğini belirlemek üzere bir araya gelecek olan kulübün çeşitli yönetim kademelerine doğrudan bir göndermeydi.





Bu nedenle, galibiyete rağmen Lombardo'nun durumu belirsizliğini koruyor: Bir beraberlik veya mağlubiyet, anında bir değişiklik yapılmasına yol açacaktı, ancak galibiyetten sonra bile yeni bir teknik direktör değişikliği ihtimali göz ardı edilemez. Il Secolo XIX'nin haberine göre, kulüp içinde Nathan Walker, Jesper Fredberg ve Andrea Mancini'yi içeren değerlendirmeler yapılıyor. Buna paralel olarak, kulüp, Campania ekibine karşı bir hezimet yaşanması durumunda hazırlıksız yakalanmamak, iki haftalık ara dönemden yararlanmak ve olası gelecekteki teknik direktöre daha fazla zaman tanımak amacıyla, geçtiğimiz günlerde çeşitli teknik direktörlerle temasa geçmiş durumda.

En önde gelen isim Luca D'Angelo; spor direktörü Andrea Mancini'nin bizzat yürüttüğü ve 2028'e kadar uzanan bir sözleşme görüşmesi olduğu söyleniyor. Geçtiğimiz günlerde sadece üç aylık bir sözleşme ve opsiyon içeren teklife kıyasla iyileştirilmiş bir teklifin ardından, menajeri Minieri ile temas kurulduğu belirtiliyor. Ancak teknik direktörün kendisi zaman kazanmak istediği belirtiliyor. D'Angelo'nun Spezia ile olan sözleşmesi konusundaki sorunların çözülmesi gerekiyor. Spezia, Roberto Donadoni'nin yerine geçmesi için onu kısa süre içinde geri çağırmayı da düşünebilir. Karar bugün verilecek.





Arka planda, yönetim tarafından değerlendirilen ve temasa geçilen diğer isimler de bulunuyor. Bunlar arasında Padova'ya gitmesi beklenen ancak henüz Veneto'ya yerleşmemiş Guido Pagliuca, Fabio Pecchia ve Gabriele Cioffi yer alıyor. Önümüzdeki saatler bu durum için belirleyici olacak.