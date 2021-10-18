Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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AA
Fatih Terim'in öğrencileri UEFA Avrupa Ligi E grubunun üçüncü haftasında Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak.
Avrupa Ligi gruplarının ilk iki maçından 4 puan çıkaran sarı-kırmızılılar, Rusya temsilcisi karşısında da hanesine puan yazdırmak istiyor.
Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman?
Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı 21 Ekim Perşembe günü oynanacak.
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RZD Arena'daki karşılaşma saat 22.00'da (TSİ) başlayacak.
Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı hangi kanalda?
Türkiye'de Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının yayın hakkı Exxen'de.
Bu nedenle Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı Exxen'den canlı yayınlanacak.
UEFA Avrupa Ligi E grubu puan durumu
1- Galatasaray / 4 puan
2- Lazio / 3 puan
3- Marsilya / 2 puan
4- Lokomotiv Moskova / 1 puan