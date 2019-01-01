Lokomotiv Moskova - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda ile karşı karşıya geliyor. Zorlu maç öncesi iki takım da 3'er puanda bulunuyor. Lokootiv Moskova bu maçı kazanırsa 'ne gitmeyi garantileyecek. Keza Bayer Leverkusen de en az 2 farklı kazanırsa Avrupa Ligi biletini alacak. Aynı zamanda kazanan takımın Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükselme şansı da devam edecek.

İki takım arasında oynanan ilk maçı Lokomotiv Moskova 'da 2-1 kazanmayı başarmıştı.

Zorlu karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek.

İki takımın muhtemel ilk 11'leri şu şekilde;

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Lokomotiv Moskova: Guilherme, Ignatyev, Höwedes, Corluka, Rybus, Murilo, Krychowiak, Barinov, Al. Miranchuk, Eder, An. Miranchuk

Bayer Leverkusen: Hradecky, L. Bender, Tah, S. Bender, Wendell, Aranguiz, Kerem Demirbay, Bellarabi, Volland, Diaby, Alario

Lokomotiv Moskova ile Bayer Leverkusen arasındaki mücadele 26 Kasım Salı saat 20:55'te başlayacak.

Lokomotiv Central Stadyumu'nda oynanacak maçı beIN Sports HD 2'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

Bayer Leverkusen, Avrupa turnuvalarında Rus takımlarına karşı oynadığı ilk yedi maçının dördünü kazanmasına rağmen (4G 3M), son beş karşılaşmada kazanamadı (4B 1M).

Şampiyonlar Ligi'ndeki son dört deplasman maçını kazanamayan (2B 2M) ve son üç maçında gol atamayan Bayer Leverkusen, turnuva tarihinde deplasmanda en uzun gol atamama serisini yaşıyor.

Geçen sezonun başından bu yana Şampiyonlar Ligi'nde en fazla maç kaybeden takım Lokomotiv Moskova (8).

Şampiyonlar Ligi'ndeki 100 maçına çıkmaya hazırlanan Bayer Leverkusen, (Nisan 2005'te) ve 'un (Nisan 2017'de) ardından bu sayıya ulaşan üçüncü Alman takımı olacak.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde topa en az sahip olan (%28), en az isabetli pas atan (814) ve rakip ceza sahalarında topla en az buluşan (40) takım Lokomotiv Moskova.

Bayer Leverkusen'in Şampiyonlar Ligi'nde attığı son altı golün dördü ve bu sezonki üç golün ikisi kendi kalesine atılan gollerdi. Kevin Volland'ın kalesine gönderdiği gol, Leverkusen oyuncularının 72 şut süren gol sessizliğini bozan gol oldu.