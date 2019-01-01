Lokomotiv Moskova - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Lokomotiv Moskova ile Atletico Madrid karşı karşıya geliyor.

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun lideri , sahasında 'i konuk edecek.

Gruptaki ilk maçında deplasmanına çıkan Lokomotiv Moskova, rakibini 2-1 mağlup ederek grupta 3 puan alabilen tek takım oldu ve liderlik koltuğuna oturdu.

Atletico Madrid ise sahasında ile 2-2 berabere kalarak 1 puana razı oldu.

Lokomotiv Moskova - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta?

Lokomotiv Moskova ve Atletico Madrid'i karşı karşıya getirecek Şampiyonlar Ligi karşılaşması 1 Ekim Salı günü TSİ 22:00'de başlayacak. Mücadeleyi İsrailli hakem Orel Grinfeld yönetecek.

Lokomotiv Moskova - Atletico Madrid maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki Juventus - Bayer Leverkusen karşılaşması beIN Sports Max 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.