Lokomotiv Moskova - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun lideri Lokomotiv Moskova, sahasında Atletico Madrid'i konuk edecek.
Gruptaki ilk maçında Bayer Leverkusen deplasmanına çıkan Lokomotiv Moskova, rakibini 2-1 mağlup ederek grupta 3 puan alabilen tek takım oldu ve liderlik koltuğuna oturdu.
Atletico Madrid ise sahasında Juventus ile 2-2 berabere kalarak 1 puana razı oldu.
Lokomotiv Moskova - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta?
Lokomotiv Moskova ve Atletico Madrid'i karşı karşıya getirecek Şampiyonlar Ligi karşılaşması 1 Ekim Salı günü TSİ 22:00'de başlayacak. Mücadeleyi İsrailli hakem Orel Grinfeld yönetecek.
Lokomotiv Moskova - Atletico Madrid maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki Juventus - Bayer Leverkusen karşılaşması beIN Sports Max 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.