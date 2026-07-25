Loïs Openda, Juventus’tan geçici olarak Olympique Lyon’a gitmek üzere. Aralarında transfer uzmanı Fabrizio Romano’nun da bulunduğu çeşitli medya organlarına göre, Vitesse’in eski golcüsünün kiralık transferi konusunda tüm taraflar sözlü anlaşmaya vardı.

Olympique Lyon’un yaklaşık 3 milyon avroluk bir kiralama bedeli ödeyeceği bildirildi. Fransız kulübü ayrıca 25 yaşındaki hücum oyuncusunun maaşının tamamını da üstlenecek.

Dikkat çekici şekilde, anlaşmada satın alma opsiyonu yer almıyor. Önceki haberlerde olası bir satın alma maddesine işaret edilse de Romano ve Fabrice Hawkins’e göre böyle bir durum söz konusu değil.

Openda da birkaç gün önce Lyon’a transferine onay vermişti. Belçikalı oyuncunun gelecek hafta sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor, ardından transfer resmen tamamlanabilir.

Openda için bu transfer, Ligue 1’e dönüş anlamına geliyor. Hücum oyuncusu 2022/23 sezonunda RC Lens formasıyla mükemmel bir yıl geçirmiş ve o dönem Fransa liginde 21 gol atmıştı.

Attığı gollerle Openda, Lens’in sürpriz ikinciliğinde önemli pay sahibi oldu. Fransız kulübü, Vitesse’de iki sezon kiralık oynadıktan sonra onu bir yıl önce bonservisiyle kadrosuna katmıştı.

Openda’nın Juventus macerası ise büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlandı. İtalyanlar onu 2025 yazında RB Leipzig’den 3,3 milyon avro karşılığında kiraladı ve anlaşmada yaklaşık 40 milyon avroluk zorunlu satın alma maddesi yer aldı.

Bu yüksek yatırıma karşın alınan verim yok denecek kadar az oldu: Openda geçen sezon 34 resmi maçta sadece 2 gol attı. 33 kez Belçika Milli Takımı forması giyen oyuncu ayrıca ağırlıklı olarak sonradan oyuna girdi ve Torino’da hiçbir zaman kalıcı bir ilk 11 yeri kazanamadı.