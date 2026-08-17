Locatelli: "Juventus için Arsenal'e hayır dedim. Milan'da bana yardımcı olmadılar"

Juventus kaptanı Manuel Locatelli, Rivista Undici'ye verdiği röportajda Juventus sevgisi nedeniyle Arsenal'i reddetmesini, çocukluk idolllerini ve Milan'la aniden sona eren hikâyesini anlattı.









Arsenal ihtimali hakkında: “Arsenal inanılmaz bir takım, büyük bir tarihe sahip, çok önemli bir ligde oynuyor. Ama ben sadece Juventus'u istiyordum ve bir yıl önce de, transferine çok yaklaştığım dönemde, zaten onu istiyordum. Başka hiçbir teklifi dinlemek istemiyordum, menajerlerim çıldırıyordu: Bana başka takımlar öneriyorlardı, ben de ‘sadece Juventus’ diyordum.”









İdolleri hakkında: “Hem benim hem de kardeşimin idolü Del Piero'ydu. Küçüklüğümde Nedved'e de inanılmaz takmıştım, anneme bacaklarımın onunki gibi biraz eğri olup olmadığını sorardım.”









Milan hakkında: “Milan'a her zaman teşekkür edeceğim: Tüm altyapı sürecim orada geçti, orası benim evimdi ve bana güvendiği için Montella'ya da her zaman teşekkür edeceğim. Beni zorlayan şey, her şeyi yönetebilecek araçlara sahip olmamamdı. Hâlâ fazla genç ve olgunlaşmamıştım. Üzerimde çok büyük beklentiler vardı ve içimde bunlar daha da büyük görünüyordu, özellikle de Juventus'a attığım o golden sonra. Beni frenleyen şey buydu ve kendimi sorgulayabilecek durumda da değildim. Bu yüzden çoğu zaman suçu başkalarına atıyor ve bahaneler arıyordum. O dönemde kesinlikle çok hata yaptım ama bence bana yardım da edilmedi